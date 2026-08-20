Melgar enfrentará este domingo a Alianza Lima por la jornada 6 del Torneo Clausura. Con la designación arbitral ya conocida, el cuadro arequipeño presentó un reclamo ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) por la elección de Micke Palomino como juez principal y David Huamán como responsable del VAR, debido a algunas decisiones tomadas en partidos anteriores que, según el club, perjudicaron al elenco rojinegro.

Palomino será el encargado de impartir justicia en el duelo entre el ‘Dominó’ y el conjunto blanquiazul. La designación generó incomodidad en Melgar debido a un antecedente reciente del árbitro con el cuadro arequipeño durante el Torneo Apertura.

El juez ya había dirigido a Melgar en el empate 1-1 ante Juan Pablo II. En aquel encuentro, Palomino no sancionó un penal por una falta sobre Jefferson Cáceres, una acción que generó reclamos por parte del conjunto rojinegro durante el desarrollo del compromiso.

Además, el árbitro ya dirigió otro partido de Melgar durante la presente temporada. Fue en la goleada por 4-0 sobre Deportivo Moquegua, donde mostró cuatro tarjetas amarillas. En total, será la tercera ocasión en el año que Palomino esté al frente de un encuentro del cuadro arequipeño.

Por el lado de Alianza Lima, también será la tercera vez que Palomino dirija un partido del equipo blanquiazul en 2026. Anteriormente estuvo en el triunfo por 1-0 sobre UTC, donde mostró cuatro amarillas y dos tarjetas rojas, y en la victoria por 2-1 ante Sport Huancayo, compromiso en el que sacó siete amarillas.

La preocupación de Melgar también alcanza al VAR. David Huamán fue designado para estar frente al monitor en el próximo enfrentamiento ante Alianza Lima y también cuenta con un antecedente que genera malestar en el cuadro arequipeño.

Huamán fue árbitro VAR en el enfrentamiento entre Melgar y Alianza Lima disputado en 2025. En aquella oportunidad, no se consideró como penal un contacto de Erick Noriega sobre Kenji Cabrera, acción que también fue cuestionada desde el lado rojinegro.

En cuanto al resto de la terna, Stephen Atoche será el primer asistente y Guido Díaz estará como segundo asistente. Pierre Valencia cumplirá la función de cuarto árbitro, mientras que Diego Jaimes será el AVAR junto a David Huamán.

Palomino llega a este compromiso con 19 partidos dirigidos durante la temporada entre Liga 1, Liga 2 y Copa de la Liga. En esos encuentros mostró 78 tarjetas amarillas y ocho rojas, con un promedio de 4.1 amonestaciones por partido.

Con estos antecedentes, Melgar decidió presentar su reclamo ante la CONAR por las designaciones para el importante encuentro frente a Alianza Lima. Ahora, quedará por conocer si el organismo arbitral mantiene la terna designada o toma alguna decisión antes del compromiso.

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