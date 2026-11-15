Universitario recibe una mala noticia de cara a la definición del Torneo Clausura junto a Sport Huancayo y Sporting Cristal. Tras salir lesionado en el amistoso de la Selección Peruana, se confirmó que Gianluca Lapadula presenta una distensión muscular, por lo que no será parte de la delegación que viajará a Huancayo y se perderá uno de los partidos más importantes para los cremas en la temporada 2026.

El pasado viernes, la Selección Peruana enfrentó a Bolivia en el primer partido de Mano Menezes en Lima desde que asumió como entrenador de la ‘bicolor’. En dicho encuentro, el ‘Bambino’ se hizo presente en el marcador al anotar el 1-0 de penal, pero en la segunda mitad tuvo que abandonar el campo por lesión, generando preocupación en Universitario.

Tras esto, Gustavo Peralta dio a conocer en ‘Al Límite’ que el delantero presenta una distensión muscular, por lo que será baja para el duelo ante Sport Huancayo y no viajará con el plantel para el último partido del Torneo Clausura.

Universitario recibe una mala noticia de cara a afrontar la última fecha del torneo. El conjunto crema marcha en la tercera posición y tendrá que enfrentar al líder, Sport Huancayo, con la obligación de conseguir un resultado que le permita pelear por el título y asegurar su clasificación a la final o, en su defecto, disputar las semifinales ante el ganador del torneo.

Gianluca Lapadula se había convertido en el delantero de referencia de Universitario en la Liga 1. Desde su llegada al equipo de Ate, el ‘Bambino’ registra nueve goles y cuatro asistencias en 16 partidos, formando una gran sociedad con Alex Valera, quien suma 18 tantos en el campeonato.

La distensión muscular que presenta Gianluca Lapadula tendrá un tiempo de recuperación que dependerá de la gravedad de la lesión. En casos leves, el proceso puede tomar entre una y tres semanas; si existe una rotura parcial de fibras, entre tres y ocho semanas; mientras que una lesión grave podría extenderse de tres a seis meses. Por ahora, no se conoce el grado exacto de su lesión, por lo que todavía no hay una fecha definida para su regreso a las canchas.

Mientras tanto, desde Universitario ya trabajan pensando en los dos posibles escenarios que afrontaría el equipo en la definición del campeonato: disputar una semifinal o clasificar directamente a la final del torneo. La evolución de Lapadula será clave para determinar si puede volver a estar disponible en caso los cremas consigan avanzar en la lucha por el título.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre desde las 3:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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