A los 83 minutos, el árbitro sancionó penal a favor de Sport Huancayo por un empujón de Carlos Zambrano sobre Daniel Porozo. Sanguinetti tomó la responsabilidad y, a los 89’, no falló: sacó un potente remate alto que puso el 2-1 para los locales. Sin embargo, el festejo terminó encendiendo los ánimos. La celebración desencadenó una trifulca entre ambos equipos y el delantero terminó expulsado por doble amonestación. La tensión continuó y, tras la revisión del VAR, también fueron expulsados un jugador del equipo local que no había ingresado al campo y Gonzales, de Sport Boys. El partido se reanudó después de los incidentes con siete minutos de tiempo añadido. El marcador ya no se movió y el ‘Rojo Matador’ se quedó con el triunfo por 2-1. Pero el pitazo final no calmó los ánimos: posteriormente, jugadores de ambos equipos protagonizaron una nueva pelea dentro del campo.