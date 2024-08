El último fin de semana, Universitario empató con Sport Huancayo (1-1) por el Torneo Clausura 2024; sin embargo, hubo un jugador que se llevó la atención de todos: Alex Valera. El delantero crema marcó un verdadero golazo para igualar la contienda, aprovechando un centro de larga distancia de Hugo Ancajima que logró conectar con su cabeza y colocó por encima del portero Joel Pinto. Esta acción no pasó desapercibida porque tiene alta similitud con la anotación que hizo Robin Van Persie con Países Bajos en el Mundial 2014. Además, surgió la interrogante si es que podría ser nominado al Premio Puskas, galardón internacional al mejor gol de la temporada. En la siguiente nota entérate los criterios necesarios para entrar a la lista.

Sin dudas, Valera marcó uno de los goles más destacados de la temporada y ha dado la vuelta al mundo. En redes sociales plantearon la idea de una posible nominación a este galardón de la FIFA, el máximo ente del fútbol mundial. Para poder llegar a la instancia final de los 10 candidatos a fin de año, existen una serie de criterios que dan pase a entrar a las votaciones.

Golazo de Alex Valera para Universitario vs. Huancayo. (Video: L1 MAX)

Uno de los primeros criterios a observar es la estética, lo cual incluye detalles como un disparo lejano, acción colectiva o gol acrobático. Luego también se evalúa la importancia del partido; en este caso, el choque fue de carácter oficial, por lo que entra a la nómina, tratándose también de uno de los líderes de la tabla acumulada en la Liga 1.

Siguiendo con los puntos claves, no debe existir un factor suerte, producto de un error cometido por el otro equipo debido a que ello facilita la consecuencia del gol. Por último, también está el juego limpio; siguiendo esta línea, el jugador no debe haber tenido sanción alguna en el partido o haber sido declarado culpable por temas de dopaje.

De esta manera, podemos determinar que el gol de Alex Valera si cumple los requisitos para estar nominado al Premio Puskás, debido a que cumple todos los ítems. La estética lo respalda porque impacta el balón en el aire tras el centro. Además, fue clave para rescatar el empate en Huancayo sobre los minutos finales y, sumado a ello, no hubo suerte porque no tuvo errores del rival. Por último, el delantero no fue expulsado ni protagonizó algún conflicto ante el ‘Rojo Matador’.

¿Quién fue el último ganador del Premio Púskas?

El centrocampista brasileño Guilherme Madruga ganó el Premio Puskás de la FIFA 2023 por su sorprendente tiro desde el aire. El esfuerzo acrobático de la ex estrella del Botafogo se impuso en la votación, por delante de una audaz rabona del jugador del Sporting Nuno Santos y del disparo de larga distancia del adolescente del Brighton Julio Enciso.

El galardón reconoce el gol más espectacular del fútbol masculino y femenino durante el período de clasificación para el premio, que se desarrolló entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023. El premio lleva el nombre del legendario delantero húngaro Ferenc Puskás, famoso por sus impresionantes goles. El ganador del Premio Puskás fue votado por aficionados de todo el mundo y panelistas expertos.

¿Qué se viene para Universitario?

Universitario de Deportes volverá a jugar esta semana, cuando reciba a Deportivo Garcilaso por la séptima jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el viernes 16 de agosto desde las 8:30 p.m., se disputará en el Estadio Monumental y será transmitido por la señal de GOLPERU, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión digital en la plataforma de Movistar TV App

El ‘Pedacito de Cielo’ llegará a este enfrentamiento tras perder por 1-0 ante Alianza Atlético en condición local, por lo que están urgidos de una victoria para recuperar aquellos puntos que perdieron en su recinto. En tal sentido, podríamos tener un duelo bastante disputado en Ate, considerando que la ‘U’ tampoco puede darse el lujo de ceder más unidades si quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Ya vimos que también se le pueden complicar los partidos en donde son favoritos, tal como pasó en el triunfo sobre UTC con el tanto agónico de Gabriel Costa.





