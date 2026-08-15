Guillermo ‘Chicho’ Salas dejó de ser el director técnico de Santos FC. El estratega recibió en las últimas horas la comunicación de que no continuará al frente del proyecto deportivo del conjunto de Nazca, por lo que deberá buscar un nuevo rumbo en su carrera profesional. La decisión se produce luego de un periodo en el que estuvo al mando del cuadro santo y representa un inesperado cambio para el entrenador.

La salida de Salas fue confirmada por Santos FC a través de un comunicado publicado en sus plataformas digitales. La institución nazqueña informó que la determinación se tomó de mutuo acuerdo y aprovechó el anuncio para reconocer el trabajo realizado por el entrenador y su comando técnico durante su permanencia en el club.

“El Club Social Santos F.C. comunica a la opinión pública que, de común acuerdo, el comando técnico encabezado por el profesor Guillermo Salas ha dejado de pertenecer a nuestra institución”, informó la institución al oficializar la salida del popular ‘Chicho’.

Asimismo, Santos FC resaltó la labor desarrollada por el cuerpo técnico durante su etapa en el plantel. El club destacó especialmente el compromiso y profesionalismo demostrado por Salas y sus colaboradores, quienes estuvieron a cargo de la conducción deportiva del equipo.

“Agradecemos al profesor Guillermo Salas y a todo su comando técnico por el trabajo, compromiso y profesionalismo demostrado durante el tiempo que estuvieron al frente de nuestro plantel”, señaló Santos FC en su comunicado.

La institución también tuvo palabras de reconocimiento para el estratega, quien cuenta con experiencia en el fútbol peruano y anteriormente dirigió a Alianza Lima. Ahora, tras su salida de Santos FC, Salas deberá evaluar las alternativas que aparezcan para continuar con su trayectoria como entrenador.

Finalmente, el cuadro de Nazca expresó sus mejores deseos para el técnico y los integrantes de su comando técnico. Santos FC les deseó éxitos en los próximos desafíos que afronten en sus respectivas carreras profesionales.

Con la salida de Guillermo Salas, Santos FC deberá definir ahora quién asumirá la conducción del equipo y estará al frente del siguiente capítulo de su proyecto deportivo. La dirigencia tendrá que trabajar en la elección del nuevo comando técnico para afrontar los próximos compromisos de la temporada.

TE PUEDE INTERESAR