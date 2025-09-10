Guillermo Viscarra celebró clasificación al repechaje con Bolivia y vuelve enfocado a jugar Sudamericana con Alianza Lima. (Foto: AFP | Video: Jax Latin Media)
Muy cerca de cumplir uno de sus más grandes sueños en su carrera, Guillermo Viscarra hoy puede celebrar por haber alcanzado, con la Selección Boliviana, el último cupo para buscar llegar a la próxima cita mundialista. Con el pecho desbordando de orgullo y sin posibilidad a celebrar en demasía, volvió a Lima enfocándose ahora en los próximos partidos que tendrá en la Copa Sudamericana, también de vital importancia, con Alianza Lima, pero ahora con una carga mucho mayor por ser pieza clave en las últimas Eliminatorias.

Noticia en desarrollo...

