Universitario de Deportes vive semanas movidas tras la consagración del tricampeonato y la planificación del plantel 2026, ha empezado a dejar movimientos que han sorprendido a más de un hincha. En este proceso, varios nombres históricos del ciclo ganador comenzaron a definir su futuro lejos de Ate, y uno de los casos que hoy toma fuerza es el de Gustavo Dulanto. El defensor, que supo ser pieza importante en temporadas recientes, atraviesa un escenario en el que la continuidad no está garantizada y su destino podría cambiar radicalmente. Con Sport Boys armando un proyecto ambicioso y la ‘U’ reorganizando posiciones, el panorama del zaguero se vuelve cada vez más claro.

Si bien Gustavo Dulanto regresó a Universitario tras su préstamo en ADT, su rol en la estructura crema no sería el mismo para el próximo año. La dirigencia evalúa ceder nuevamente a algunos jugadores con contrato vigente, priorizando la continuidad y el ajuste de cupos de cara a los distintos torneos del 2026.

En ese contexto apareció Sport Boys, club que viene reforzándose con fuerza para rearmar un plantel competitivo. La nueva administración rosada está decidida a evitar los problemas de años anteriores y por ello viene sumando experiencia en varias líneas del campo.

El periodista Jorge Solari adelantó que el acuerdo se encuentra muy cerca de cerrarse. “Gustavo Dulanto a nada de ser nuevo jugador de Sport Boys. Universitario debería mandar el documento de cesión en cualquier momento”, sostuvo, dejando entrever que la negociación ya ingresó a su tramo final.

Gustavo Dulanto llegó a Universitario en julio 2024. (Foto: Liga 1)

Sport Boys, que ya anunció a refuerzos como Percy Liza, Diego Melían, Mathías Llontop y Renzo Alfani, ve en Dulanto un fichaje capaz de aportar liderazgo y jerarquía en la última línea. El defensor, con pasado en Champions League y bicampeón crema, encaja en el perfil que el club busca para dar un salto competitivo.

Desde Universitario, la postura pasa más por una cuestión estratégica que deportiva. El comando técnico reconoce la trayectoria del zaguero, pero considera que su salida temporal le permitirá sumar minutos y mantenerse en ritmo, algo que no tendría garantizado si se queda en Ate.

Para Sport Boys, la llegada del defensor de 29 años sería una apuesta fuerte dentro de su proyecto 2026. Al ser un jugador con contrato hasta el 2026, la operación se realizará bajo la modalidad de préstamo, sin romper el vínculo que mantiene con Universitario.

De concretarse la cesión, Dulanto asumiría el desafío de convertirse en referente del conjunto chalaco, mientras la ‘U’ sigue ajustando su plantel con miras a los retos nacionales e internacionales del próximo año.

