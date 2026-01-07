Pese a que aún no es oficial, todo hace indicar que se ampliará el cupo de extranjeros para la temporada 2026 de la Liga 1. Esto no ha caído del todo bien en algunos clubes que ya culminaron la conformación de sus planteles, y tampoco en jugadores peruanos que la consideran una medida poco beneficiosa para la promoción de nuevos futbolistas locales.

Tal es el caso del nuevo refuerzo de Sport Boys, Gustavo Dulanto, quien en entrevista con Radio Ovación expresó su disconformidad con este cambio en el reglamento del campeonato. El espigado defensor sabe que las oportunidades son cada vez menores para los jóvenes e incluso algunos futbolistas nacionales de experiencia.

“Como futbolista peruano, apoyemos a lo nuestro. No tengo nada en contra de los extranjeros porque tengo muchos amigos, pero he estado en el extranjero y siempre para el que llega a otro país es más difícil”, indicó el defensor de 30 años.

“Ahora sumar 7 extranjeros, hay equipos que tienen 4-5 nacionalizados, al final van a haber 11 extranjeros. No estoy muy de acuerdo con eso, pero es decisión de la gente de arriba”, añadió el futbolista que regresó a la Liga 1 en 2024 a Universitario, pero que fue cedido a ADT, en busca de continuidad.

De hecho, en otra parte de la entrevista, reconoció que llegar a un equipo consolidado y campeón como la ‘U’ no fue nada sencillo, y más si los que juegan en su posición lo hacen a gran nivel, tanto en el torneo local como en Copa Libertadores.

“No es que no me haya dado oportunidades, cuando me necesitaron estuve y siento que lo hice bien. Cuando jugaba era por una expulsión, pero la ‘U’ viene bien y sus defensas vienen bien, es un plantel muy fuerte, muy unido”, apuntó Dulanto.

Gustavo Dulanto jugó en la Champions League 2021 frente a Real Madrid.

Por otro lado, y ya enfocado en su nuevo reto profesional, en uno de los clubes más tradicionales del país, augura un gran año para el equipo chalaco que no clasifica a un torneo internacionales hace varias temporadas.

“Me llamaron muchos equipos del fútbol peruano y les agradezco por haberse fijado en mí, tuve conversaciones con varios equipos, sin mentir son más de 6, y eso me deja tranquilo porque me demuestra que hice bien las cosas en Tarma. Preferí irme a buscar nuevos aires y creo que fue una decisión acertada, al igual que ahora que decidí por Boys, que tiene una historia. Estoy convencido que este va a ser un gran año para Sport Boys”, finalizó.

Sport Boys ya inició los trabajos de pretemporada bajo la dirección técnica del entrenador colombiano Jaime de la Pava, con amplia experiencia dirigiendo, sobre todo en el fútbol de su país.

TE PUEDE INTERESAR