Héctor Cúper ya empezó oficialmente su trabajo al frente de Universitario. Apenas dos días después de su multitudinaria presentación en el hotel Pullman, donde más de 60 periodistas estuvieron presentes, el técnico argentino dirigió este sábado su primera práctica en Campo Mar tras la derrota por 1-0 ante Atlético Grau, encuentro en el que el equipo fue dirigido por Jorge Araujo como entrenador interino.

Según pudo conocer Depor, el ambiente durante el entrenamiento fue bastante positivo pese al complicado momento futbolístico que atraviesa el cuadro crema. En la sesión se observaron trabajos de fuerza, ejercicios de intensidad y constantes conversaciones entre el estratega argentino y sus dirigidos, reflejando una buena recepción del plantel hacia el nuevo comando técnico.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Cúper se acercó a Bryan Reyna, lo tomó del hombro y compartió una charla cercana mientras Edison Flores, Paolo Reyna y otros jugadores seguían atentos las indicaciones del técnico de 70 años con pasado en Inter de Milán y Valencia.

Las imágenes también dejaron ver a un grupo comprometido y con buena disposición en Campo Mar, entendiendo que la llegada de Cúper representa el inicio de un nuevo proceso. De hecho, el propio entrenador dejó en claro en conferencia que no espera una transformación inmediata del equipo, sino una evolución paulatina, considerando que todo trabajo necesita tiempo para consolidarse y mostrar resultados dentro del campo.

Ahora, todas las miradas apuntan al estreno oficial del argentino en el banquillo crema. El debut de Héctor Cúper al mando de Universitario será este miércoles 20 de mayo frente a Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores, en un duelo clave para las aspiraciones merengues en el torneo continental.

El encuentro se disputará desde las 5:00 p.m. (hora peruana) y marcará la primera prueba de fuego para el experimentado entrenador, que buscará devolverle solidez y confianza a un equipo golpeado por los últimos resultados, pero que mostró una actitud distinta en sus primeros trabajos bajo las órdenes del estratega argentino.

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