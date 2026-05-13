Cuando Hernán Barcos dejó Alianza Lima tras no haber renovado y firmó por FC Cajamarca, todo parecía color de rosa durante los primeros meses. un embargo, el conjunto cajamarquino no está atravesando por un buen momento y es uno de los candidatos para pelear por no descender a la Liga 2. En estos momentos marchan décimo séptimos en la tabla de posiciones con 12 puntos en 14 jornadas disputadas, por lo que su permanencia en Primera División está en juego.

Pese a su último triunfo por 2-1 sobre UTC, Depor pudo conocer que se avecina una salida importante de futbolistas de FC Cajamarca para la segunda parte de la temporada. Lo más llamativo es que en ese listado de jugadores está Hernán Barcos, quien a inicios de año confesó que también cumplía una labor clave dentro de las decisiones deportivas de la institución.

El ‘Pirata’ no está del todo conforme con su estadía en Cajamarca y desde hace semanas viene analizando la posibilidad de volver a la capital, buscando cerrar de la mejor manera su carrera profesional. Todavía no es del todo seguro que este sea su último año, pero lo real es que la chance de regresar a la capital está más que abierta.

En ese sentido, recientemente surgió una información que refuerza este panorama: según revelaron en el programa Modo Fútbol, la Universidad San Martín se está tomando muy en serio su participación en la Liga 2 2026 y quiere concretar un proyecto deportivo importante para volver a la máxima categoría del fútbol peruano. Así pues, en dicho proyecto encaja perfectamente la figura de Hernán Barcos.

Hernán Barcos registra ocho goles en la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)

Ya hubo un breve diálogo entre el conjunto santo y el exjugador de Alianza Lima, pero nada concreto hasta el momento. Lo cierto es que sí hay un interés real en contar con sus servicios de cara al segundo semestre del torneo de ascenso. Por ahora marchan sextos en el Grupo A de la Liga 2 con cinco puntos en cinco partidos, pero el torneo recién ha empezado.

La llegada de Barcos a la San Martín no sería la única. En la interna de la institución blanca están barajando dos nombres con bastante bagaje en el fútbol peruano: José Guillermo del Solar como entrenador y Álvaro Barco, quien hasta hace poco estuvo en Universitario, como director deportivo. ‘Chemo’ no estaría tranquilo en César Vallejo y esta posibilidad calzaría con sus expectativas.

¿Cuándo volverá a jugar FC Cajamarca?

Luego de su último triunfo por 2-1 sobre UTC, FC Cajamarca volverá a tener este fin de semana cuando reciba a Alianza Atlético, en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este viernes 15 de mayo desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR