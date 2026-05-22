Sporting Cristal está atravesando por su peor momento en los últimos años y eso ya nadie lo puede ocultar. Hace unos días cayó por 3-2 ante Junior de Barranquilla y ahora tendrá que sacar la calculadora si quiere clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, e incluso podría quedarse sin el pase a los play-offs de la Copa Sudamericana. En la Liga 1 la situación está aún peor: los rimenses marchan en el puesto 12 de la tabla de posiciones con 16 puntos, a uno de la zona de descenso.

Por si fuera poco, si miramos los registros nos encontramos que Sporting Cristal no sabe lo que es ganar en lo que va del mes de mayo, registrando tres derrotas y dos empates en cínico partidos disputados. Por más que en un momento consiguieron competir internacionalmente, a la hinchada se le acabó la paciencia y ahora vienen exigiendo cambios pensando en el segundo semestre de la temporada.

Es evidente que ‘SC’ tiene un plantel muy corto y mal conformado, algo que ha quedado en evidencia al tener que disputar dos competiciones en simultáneo, donde varias piezas se han ido lesionando y algunos titulares siguen sin marcar la diferencia. Por ejemplo, Miguel Araujo, Luis Iberico y Santiago González no estuvieron contra Junior, mientras que Felipe Vizeu sigue despilfarrando goles en momentos ‘picantes’.

Julio César Uribe es director de Fútbol de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

En ese sentido, Julio César Uribe habló con los medios de comunicación tras llegar desde Colombia, siendo consultado particularmente sobre los rumores que vinculan a Hernán Barcos con Sporting Cristal, a propósito de la inminente salida del argentino de FC Cajamarca. El director de Fútbol de la institución bajopontina prefirió mantener el perfil bajo y no se aventuró a dar nombres para aumentar las especulaciones.

“Hay que respetar todo lo que se habla, nosotros sabemos lo que vamos a hacer, y no queremos dar nombre por respeto a los mismos jugadores. Hay gente más productiva que otros, y nosotros siempre buscamos incorporar a los jugadores que nos den esa fortaleza que nos está faltando”, afirmó a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Por último, Uribe se dirigió a la hinchada de Sporting Cristal para buscar calmar las aguas por el enojo que sienten a raíz del mal momento del equipo, aceptando que han tenido un pésimo Torneo Apertura. En esa misma línea, el exjugador apuntó a hacer las medidas correctivas para que el Clausura sea diferente.

“Lamentamos y mucho el momento que estamos pasando y que necesitamos de su acompañamiento para resolver juntos este tema. El campeonato no ha sido bueno, es más, es malo la Apertura y en la Clausura deberemos estar a la altura de lo que significa nuestra institución y vamos a reaccionar como corresponde”, aseveró.

Hernán Barcos lleva nueve goles con FC Cajamarca en la temporada 2026. (Foto: FC Cajamarca)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 3-2 ante Junior por la Copa Libertadores, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este domingo 24 de mayo desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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