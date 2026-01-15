FC Cajamarca no quiere que su estadía en la Liga 1 sea breve y por eso, además de los fichajes que han confirmado a lo largo de las últimas semanas, se han venido preparando con mucha exigencia para estar a punto en el arranque del Torneo Apertura. En ese sentido, este jueves confirmaron un detalle muy importante y esperado por su hinchada: la presentación oficial de su plantel.

Así pues, con Hernán Barcos como estandarte de este proyecto deportivo, el conjunto dirigido por Carlos Silvestri tendrá su presentación en sociedad este domingo 18 de enero, con un encuentro amistoso frente a ADT a disputarse en el Estadio Héroes de San Ramón. Toma nota: todo el evento iniciará a las 11:00 a.m. y, aunque aún no hay confirmación oficial, sería transmitido por L1 MAX.

Dependiendo del tiempo que tarden en presentar a todos los elementos del equipo principal, se determinará el inicio del amistoso contra los tamaños. Lo más seguro es que el compromiso inicie pasada las 2:00 p.m., con las expectativas muy altas a raíz de las contradicciones que han llegado en este mercado de pases.

Hernán Barcos se marchó de Alianza Lima como un ídolo para muchos fanáticos y desde que llegó en el 2021 no paró de responder con goles. Ahora que asume un reto diferente en FC Cajamarca, la exigencia no será menor y las miradas están puestas en que pueda liderar al equipo con su calidad y jerarquía.

Estos son todos los fichajes anunciados hasta la fecha: Hernán Barcos, Alexis Rodas (PAR), Matías Almirón (URU), Samuel Aspajo (VEN), Pablo Lavandeira ,Jonatan Betancourt (ECU), Pablo Míguez, José Gallardo, Nilson Loyola, Ricardo Lagos, Brian Bernaola, Tomás Andrade (ARG), Axel Moyano, Enmanuel Páucar, Brandon Palacios, Mauricio Arrasco, Kevin Paico, Carlos Gómez, Carlos Meza, Arley Rodríguez (COL), Said Peralta, Sebastián Enciso y Sebastien Pineau.

Poco a poco se va armando el plantel de un equipo que quiere dar la hora en la Liga 1 2026. En una reciente entrevista con VarSport.pe, Silvestri habló sobre el equipo que ha armado junto a la dirección deportiva del cuadro cajamarquino y la ilusión que tiene con la pretemporada. Para el entrenador estas semanas son más que claves para que los futbolistas se pongan a punto.

“Veo a los jugadores bastante bien, con buen ánimo. Los trabajos son fuertes e intensos, pero los chicos van respondiendo, nos sentimos con confianza y esperamos seguir avanzando antes del inicio del torneo”, afirmó.

El director técnico de 53 años sabe que, por más que cuente con individuales importantes, estas solo rendirán como él quiere si consigue armar un buen grupo para plasmar su idea futbolística desde lo colectivo. En ese sentido, valora la experiencia de piezas como Hernán Barcos, Pablo Lavandeira, Ricardo Lagos y Arley Rodríguez, elementos que han sabido campeonar en la Liga 1.

“Tenemos un plantel de calidad y de mucha experiencia. Se está trabajando con ánimo positivo, construyendo, y a medida que vayamos avanzando, lo haremos también en el contenido para que el club desarrolle un buen juego”, puntualizó.

