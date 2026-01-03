Hernán Barcos viajó con destino a Cajamarca para unirse a FC Cajamarca, su nuevo equipo en la Liga 1 y su segunda camiseta en el fútbol peruano, tras una sorpresiva salida de Alianza Lima. De hecho, con 41 años el delantero afrontará una nueva experiencia que podría ser la última de su carrera, aunque no pudo evitar referirse al cuadro blanquiazul, que lo acogió durante las últimas cinco temporadas y donde logró un bicampeonato. De hecho, el ‘Pirata’ aseguró que no celebraría si le marca a los íntimos con el ‘Caballo Negro’.

“Seguramente va a ser muy lindo y espero poder disfrutarlo. La ciudad, el proyecto es muy lindo. Desde el día 1 me interesó y fue el que más me llamó la atención. A mí me gustan los proyectos deportivos y sociales, y el club tiene ambición y tiene ganas de hacer las cosas bien. Por suerte tuve bastante propuestas, pero esta fue la más completa. Obviamente no celebraría un gol contra Alianza Lima”, declaró el cordobés antes de partir rumbo a Cajamarca.

De hecho, en el recién ascendido se reencontrará con Pablo Míguez, Arley Rodríguez y otros compañeros que tuvo en su paso por Alianza Lima desde 2021 en adelante. “Lindos momentos de volver a encontrarnos con chicos con los que fuimos felices, se está armando un lindo grupo, una linda banda”, agregó el ‘Pirata’, quien viajó junto a su familia a su nuevo destino en el fútbol peruano.

Barcos fue claro en reconocer que no esperaba salir de Alianza Lima, pero en determinado momento del año se dio cuenta que no iba a renovar. “Uno no pensaba en esto, pero el fútbol es así. Todas las semanas cambia, no hay nada que reprocharse. Obviamente duro por la familia, uno estaba acostumbrado a Lima, pero también estamos acostumbrados a andar, en el fútbol un día estás y al otro no. Toca seguir adelante, hace 23 años que estoy en esto y sé cómo es”, señaló.

Pablo Lavandeira y Hernán Barcos se reencontrarán en FC Cajamarca. (Foto: Liga 1)

De hecho, Barcos reconoció que estuvo a punto de renovar por todo el 2026, pero de un momento a otro la situación cambió. “Estaba la posibilidad de seguir y no seguir. Era claro, en un momento yo iba a renovar, y después empecé a sentir cosas diferentes y ahí me di cuenta que no iba a renovar. Al final lo fui sintiendo, no me sorprendió”, agregó el exPalmeiras y LDU de Quito.

Eso sí, descartó que haya tenido problemas en la interna del club. “Se habla mucho porque Alianza vende, es obvio que con 30 jugadores no te puedes llevar bien, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Uno gestiona el grupo, trata de que todos se sientan cómodos, que todo esté bien y todo funcione dentro de la línea del profesionalismo. Después hay cosas que a unos les va a gustar y a otros no”, comentó el delantero.

A su vez, descartó los rumores que haya tenido algún tipo de conflicto con Paolo Guerrero o algún otro jugador. “Nunca peleé con ningún compañero en los cinco años que estuve en Alianza, hemos tenido discusiones normales en el fútbol, pero nunca peleé ni tuve problemas”, apuntó, además de señalar que no tiene decidido que este 2026 será su último año como profesional.

“Siempre pienso que es el último año, pero hace tres o cuatro que vengo así. No puedo decirte que me voy a retirar en diciembre, capaz me retiro en junio”, afirmó el delantero de FC Cajamarca, que se alista para su presentación en sociedad de este 18 de enero ante The Strongest de Bolivia, cuadro que participará en la Copa Libertadores 2026.

FC Cajamarca anunció oficialmente la llegada de Hernán Barcos. (Foto: Facebook)

