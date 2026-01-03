Javier Rabanal sobre Sekou Gassama en Universitario | VIDEO: JLM
Javier Rabanal sobre Sekou Gassama en Universitario | VIDEO: JLM

inició una nueva etapa con la llegada de al comando técnico, en medio de expectativas altas tras el tricampeonato nacional. La planificación de la pretemporada, los refuerzos y la forma en que se manejarán ciertos nombres empieza a marcar el rumbo del equipo para el 2026. En ese contexto, una de las situaciones que más ruido ha generado entre los hinchas es la de , delantero que aún no se suma a los trabajos. Ante las dudas y comentarios, el entrenador decidió hablar y poner paños fríos a un tema que viene siendo observado bajo la lupa.

Nota en desarrollo

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS