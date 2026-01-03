Universitario de Deportes inició una nueva etapa con la llegada de Javier Rabanal al comando técnico, en medio de expectativas altas tras el tricampeonato nacional. La planificación de la pretemporada, los refuerzos y la forma en que se manejarán ciertos nombres empieza a marcar el rumbo del equipo para el 2026. En ese contexto, una de las situaciones que más ruido ha generado entre los hinchas es la de Sekou Gassama, delantero que aún no se suma a los trabajos. Ante las dudas y comentarios, el entrenador decidió hablar y poner paños fríos a un tema que viene siendo observado bajo la lupa.
