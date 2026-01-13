En lo que sería algo histórico en nuestro fútbol, padre e hijo podrían jugar en un partido oficial de la Liga 1 durante el campeonato que está próximo a iniciarse. Se trata de los Rengifo, pues el experimentado delantero, Hernán de 42 años, renovó con ADT de Tarma, club que logró el préstamo de su hijo, Nicolás de 18.

Este último llega al ‘vendaval celeste’, tras ser cedido a préstamo por el vigente tricampeón Universitario, que espera gane minutos en el fútbol profesional, para una futura venta o para que tenga una oportunidad en el primer equipo crema.

Al respecto, Hernán compartió su satisfacción por esta posibilidad que le da este deporte, el mismo que dejará a fin de año, según su propia confesión.

“Estoy feliz de que la vida me dé la oportunidad de jugar con mi hijo y quiero aprovecharla al máximo. Esta es mi quinta temporada y espero que este año, que será el último de mi carrera profesional, pueda terminarlo bien”, dijo el exseleccionado nacional.

Como se recuerda, solo hace unos días atrás, la ‘U’ confirmó el préstamos de su atacante, a través de sus canales oficiales. “Nuestro delantero Nicolás Rengifo Melgar jugará a préstamo en ADT de Tarma la temporada 2026. ¡A dejarlo todo en este desafío, ‘Nico’!“, se lee en la publicación.

Por otro lado, destacó lo cómodo que se encuentra en ADT, club que defiende hacer varias temporadas y al que le aporta su amplia experiencia.

“ADT es mi casa. En estos cinco años me ha demostrado cariño y mucha pasión por lo que representa este club. Seguramente es el equipo en el que más tiempo estuve y el que más afecto me brindó, y eso es muy importante para seguir acá”, apuntó.

ADT no tuvo la mejor temporada 2025 y, pese a no tener problemas con el descendo, no alcanzó un lugar en un torneo internacional, por lo que, con una localía bastante sólida, busca regresar a una competición como la Copa Sudamericana o Libertadores.

TE PUEDE INTERESAR