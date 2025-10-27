Luego de los festejos en Tarma tras la consecución del tricampeonato del fútbol peruano, el área deportiva de Universitario de Deportes no se duerme en sus labores y este lunes se confirmó una noticia importante respecto a la conformación del plantel para el 2026: Horacio Calcaterra extendió su vínculo contractual hasta finales del 2026 y seguirá en el equipo al que llegó por primera vez en el 2012, y al que volvió en el 2023 luego de su paso por Sporting Cristal.

Cuando ‘Calca’ firmó por la ‘U’ tras su salida de tienda rimense, fue con un contrato de tres años que finalizaba en diciembre de este 2025. Si bien su rol a lo largo de la presente temporada fue la de una pieza de recambio frente a cualquier eventualidad, en la directiva valoran su experiencia y todo lo que puede aportar con su jerarquía en el centro del campo.

Con un título bajo el brazo, el volante de 36 años registró su séptimo trofeo del fútbol peruano y ahora va por el octavo en el 2026, con la posibilidad de ser tetracampeón con los merengues. Recordemos que, además de los campeonatos del 2023, 2024 y 2025 con la ‘U’, ganó otros cuatro títulos en su estadía en Sporting Cristal: 2014, 2016, 2018 y 2020.

Horacio Calcaterra registra siete títulos nacionales en el fútbol peruano. (Foto: Universitario)

A comienzos de febrero, al hablar de su presente futbolístico, la ‘Calavera’ recordó cómo tomó la decisión de regresar a Universitario y lo importante que era para él que su hijo lo ves siendo campeón. “Una vez que se me terminó el contrato en el 2022 decidí venir a la ‘U’ para tratar de disfrutar del Monumental y la gente. De poder salir campeón y que mi hijo me vea”, señaló en su momento.

Por otra parte, Horacio Calcaterra no es el único jugador que firmó su renovación pensando en la confrontación del plantel crema para el 2026. Matías Di Benedetto, que ayer fue clave al anotar el gol del empate parcial ante ADT, también extendió su vínculo hasta finales del 2027, con la posibilidad de ampliarlo por una temporada más.

De esta manera, la ‘U’ va asegurando a su línea defensiva titular, ya que Williams Riveros y Ánderson Santamaría todavía tienen contrato vigente. Un detalle no menor es que Di Benedetto y ‘Tarzán’ ya iniciaron los trámites para su nacionalización, por lo que desde la próxima campaña jugarán en la Liga 1 como peruanos, liberando dos cupos de extranjeros para posibles fichajes.

Horacio Calcaterra ha sido una importante pieza de recambio en Universitario a lo largo de la temporada. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-1 a ADT y descansar en la fecha 17, Universitario volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

