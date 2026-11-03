Pese a que ya pasaron varios días del vibrante partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura de la Liga 1, donde se generó una trifulca entre Hernán Barcos y Pablo Guede, aún continúan las reacciones, a la espera de lo que decida la Comisión Disciplinaria que podría sancionar a los involucrados.

Sobre el particular fue consultado el entrenador de Cienciano del Cusco, próximo rival de los blanquiazules en el Torneo Clausura, quien no profundizó sobre el tema y, de hecho, marcó distancia, pues considera que no es el indicado para comentar sobre posibles suspensiones.

“No voy a tocar ese tema porque no soy quién para estar pidiendo sanciones para mis colegas. Ya los entes deportivos saben lo que tienen que hacer. A mí no me interesa, yo quiero que mis colegas estén en el campo”, dijo muy tajante.

En lo estríctamente deportivo, Melgarejo destacó que será un partido muy exigente y que se hace muy fuerte en el estadio Alejandro Villanueva del distrito de La Victoria. Además, los blanquiazules quieren volver a sumar de a tres, luego de la derrota en tiempo de descuentos ante Sporting Cristal.

“Vamos a enfrentar a un gran equipo, con una plantilla de jerarquía y un gran cuerpo técnico pero nosotros venimos a buscar la victoria”, declaró el estratega argentino.

Por otro lado, Melgarejo remarcó que el foco de su plantel está en lograr uno de los cupos a la Copa Libertadores 2027. “Sería lo ideal, sabemos que es difícil... quedan tres partidos y son todas finales, pero apuntamos a este partido. Tratar de hacerlo lo mejor posible y si podemos llevarnos la victoria, mejor”.

Convocados de Cienciano vs. Alianza Lima

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cienciano por Liga 1 MAX?

El partido entre Alianza Lima y Cienciano se podrá ver EN VIVO por Liga 1 MAX, señal encargada de transmitir los encuentros del campeonato peruano. El compromiso corresponde a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y se disputará este martes 3 de noviembre en Matute desde las 8:00 p.m..

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Cienciano por televisión por cable?

Los hinchas podrán sintonizar Liga 1 MAX mediante diferentes operadores de televisión de paga, como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Best Cable. La disponibilidad de la señal y el número de canal pueden variar según el proveedor y el paquete contratado.

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