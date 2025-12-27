Inter Miami anunció gira por Sudamérica. (Foto: Inter Miami)
Inter Miami anunció gira por Sudamérica. (Foto: Inter Miami)

En medio de las dudas por las garantías desde el Ministerio del Interior, Inter Miami anunció que vendrá el próximo 24 de enero y jugará ante los blanquiazules en Matute.

Noticia en desarrollo...

TAGS RELACIONADOS