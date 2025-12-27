La noche del viernes 22 de agosto de 2025, Libertad de Loja derrotó 3-2 a Aucas en la apertura de la fecha 26 de la Liga Pro de Ecuador. El cuadro ganador tuvo como su gran figura al veterano delantero Eber Caicedo, autor de los tres goles; sin embargo, Kevin Becerra, su compañero, se llevó el protagonismo luego de los 90 minutos. En medio de los festejos, el plantel de jugadores rodeó a Becerra, una de las figuras de la temporada, para conocer el género de su hijo. Becerra, con una gran sonrisa en su rostro, esperó que le lancen un objeto en forma de balón. Lo pateó una vez en el aire y, al explotar, el polvo de color azul daba a entender que el nuevo integrante de su familia será un hombre.

Esta vez sus compañeros dejaron de rodearlo, lo abrazaron y felicitaron mientras el polvo azul se disipaba en el ambiente. El defensa nació en Guayaquil en 1996. Se formó en Barcelona SC, pero no llegó a jugar en el primer equipo. En 2019 fue contratado por Independiente Juniors. Disputó la Serie B y la Copa Ecuador. El salto a la primera división de Ecuador fue en el 2020 con la camiseta de Guayaquil City.

Luego defendió las camisetas de 9 de Octubre (2021 y 2022), regresó a Guayaquil City (2003), tuvo su primera experiencia internacional en Los Chankas (2024) y este año llegó a Libertad de Loja, donde clasificó al hexagonal final por el título de la Liga Pro en Ecuador y logró el boleto a la Copa Sudamericana 2026. Sus buenas actuaciones esta temporada llamaron la atención de Cienciano, quienes lo ficharon para traerlo de vuelta a la Liga 1 el próximo año.

Esta temporada disputó 36 partidos en la Serie A de Ecuador, anotando dos goles, y siendo una de las gratas revelaciones del fútbol ecuatoriano. A sus 29 años, tendrá su segunda experiencia en el extranjero y tiene la dura misión de reemplazar a Jimmy Valoyes, central colombiano que se ganó un lugar en la defensa de Cienciano durante las últimas dos temporadas y no renovó contrato.

El ecuatoriano Kevin Becerra se convierte, de esta manera, en el último fichaje extranjero de Cienciano del Cusco para la temporada 2026. El penúltimo pasajero, a falta del anuncio oficial, es el arquero uruguayo Gonzalo Falcón, quien llega a la ciudad imperial para reemplazar a Juan Cruz Bolado. La última temporada jugó en Recoleta de Paraguay.

El portero se reencontrará en Cienciano con el volante Santiago Arias, pues ambos fueron compañeros en Boston River de Uruguay. El guardameta de 29 años tendrá su tercera experiencia en el extranjero, pues en 2022 atajó en Liga de Quito de Ecuador. Antes de Recoleta, jugó dos temporadas en Sportivo Luqueño, también del fútbol paraguayo.

Becerra y Falcón se suman al ecuatoriano Carlos Garcés, el argentino Juan Romagnoli y el uruguayo Cristian Souza, quienes renovaron una temporada más a pedido del nuevo entrenador Horacio Melgarejo. El sexto refuerzo extranjero es el defensa paraguayo Claudio Núñez, quien llega para reemplazar a Leonel Galeano y las últimas seis temporadas jugó en Nacional de Paraguay.

Según información del periodista Gustavo Adrianzén, quien sigue el día a día del Cienciano, quedan cuatro puestos por fichar en el ‘Papá’: dos defensas centrales, un volante y un extremo, todos de nacionalidad peruana al no tener más cupos de extranjeros. Ojo, la pretemporada del cuadro imperial iniciará el 5 de enero en su completo de Cusco con miras a afrontar la Liga 1 2026 y la Copa Sudamericana, donde su rival en la primera fase será Melgar.

