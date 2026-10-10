Alianza Lima se prepara para afrontar un importante desafío frente a Cusco FC por el Torneo Clausura. En la previa del encuentro, el volante Jairo Vélez se reincorporó a los entrenamientos del conjunto blanquiazul después de su participación con la Selección Peruana y brindó declaraciones sobre el presente del equipo.

El mediocampista se refirió a la derrota de Deportivo Garcilaso, uno de los competidores directos de Alianza Lima en la lucha por el título. Sin embargo, dejó en claro que este resultado no cambia la mentalidad del plantel íntimo, que mantiene su atención en el rendimiento propio y en los objetivos trazados para el campeonato.

“Es un partido importante (ante Cusco FC), como todos los que juega Alianza Lima. Más allá de la caída de Deportivo Garcilaso, estamos enfocados en nosotros mismos. Partiendo de ahí, lo demás se irá acomodando solo”, indicó el volante.

Por otro lado, Vélez expresó su deseo de continuar contribuyendo al equipo en esta etapa determinante de la temporada. El futbolista también resaltó que la disputa por el campeonato permanece abierta y que los resultados de las próximas jornadas serán fundamentales para definir las aspiraciones de los clubes involucrados.

“Vengo con la idea de seguir ayudando al equipo y ojalá Dios permita sacar un buen resultado. (...) Esto no se define hasta la última fecha; mientras queden partidos por disputar, no hay nada dicho”, expresó.

Jairo Vélez habló sobre su estado físico tras jugar con Perú

El volante también fue consultado acerca de su condición física luego de disputar los últimos encuentros amistosos con la Selección Peruana. Frente a las dudas de los hinchas por la cantidad de minutos que tuvo en cancha, el jugador transmitió tranquilidad y aseguró que se encuentra en buenas condiciones para continuar compitiendo.

“en lo personal me siento muy bien y tranquilo”, manifestó el mediocampista, quien volvió a integrarse a los trabajos de Alianza Lima con la intención de estar disponible para el compromiso ante Cusco FC.

Finalmente, el futbolista compartió su opinión sobre la complicada situación que atraviesa la Bicolor durante su proceso de renovación generacional. Vélez reconoció que los cambios requieren tiempo y destacó la importancia de enfrentar a selecciones de buen nivel para adquirir experiencia y seguir mejorando.

“Todo proceso al inicio cuesta, y nadie está contento con los resultados, pero es parte del proceso, medirse contra esa clase de rivales sirve para mejorar y crecer”, concluyó.

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