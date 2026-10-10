Melgar afrontará una de sus pruebas más importantes en el Torneo Clausura 2026. Este sábado, el cuadro arequipeño visitará a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, con la intención de conseguir un resultado que le permita seguir en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Uno de los protagonistas de la previa es Jhonny Vidales, quien vuelve a la competencia local después de sumar minutos con la Selección Peruana en los recientes amistosos internacionales. El delantero fue convocado por Mano Menezes para la gira por Norteamérica y ahora buscará trasladar esa experiencia al conjunto rojinegro en un compromiso que puede ser determinante para sus aspiraciones.

El atacante tiene claro que Melgar no puede dejar pasar una oportunidad como esta. “Estamos también peleando arriba y sabemos lo importante que será este partido. Sabemos la importancia del partido y estamos enfocados en eso”, manifestó el futbolista, convencido de que el equipo debe salir a competir desde el primer minuto en Lima.

El cuadro arequipeño llega a este encuentro con 18 puntos en el Torneo Clausura. Una victoria le permitiría alcanzar las 21 unidades y quedar a solo un punto del liderato –Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, ambos están en la punta con 22 unidades–, por lo que sumar en condición de visitante resulta clave para mantenerse cerca de los equipos que encabezan la clasificación.

Jhonny Vidales estuvo en la última convocatoria de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Para Jhonny Vidales, además, jugar en el Monumental representa un atractivo especial. El atacante reconoció que será un encuentro particular por el reencuentro con algunos futbolistas cremas con los que compartió durante la última convocatoria de la ‘Bicolor’. Sin embargo, dejó claro que esa cercanía quedará de lado cuando comience el partido.

“Es lindo jugar en un estadio como el de la ‘U’. Vengo de compartir con algunos jugadores de Universitario en la selección, pero en el campo no hay nada de compañeros y será un lindo encuentro”, señaló el delantero de Melgar.

Al frente estará un Universitario que también necesita los tres puntos para recuperar terreno en la lucha por el Clausura. El equipo crema buscará aprovechar su localía y quedarse con una victoria que, dependiendo de los demás resultados, podría colocarlo como único líder del torneo.

Jhonny Vidales registra 12 goles con Melgar en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de empatar por 1-1 con Alianza Lima en un amistoso, Melgar volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Universitario, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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