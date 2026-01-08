Universitario de Deportes buscará en la presente temporada el histórico tetracampeonato nacional y superar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para tales objetivos, la dirigencia crema decidió la salida del entrenador uruguayo Jorge Fossati a finales de 2025 y la incorporación del estratega español Javier Rabanal.

Con él, se apuesta por la permanencia de gran parte del plantel que le dio alegrías al hincha crema en los últimos años, pero reforzó la zona de ataque, tras varios intentos fallidos de fichar a un delantero extranjero que marque la diferencia. El elegido fue el senegalés Sekou Gassama, sin embargo, hasta el momento no ha pisado suelo peruano y genera preocupación.

Al respecto, y ante los rumores de que no llegue, el exentrenador de Independiente del Valle se encargó de desmentir esto último y reafirmar que cuenta con el atacante africano para enfrentar las competencias del 2026.

“En principio, sigue teniendo el mismo plan de trabajo y llegada. Eso que se ha dicho de que no va a venir, por lo pronto, hasta donde yo sé no es verdad”, dijo Rabanal en declaraciones a América Deportes.

Gassama llega al tricampeón peruano, procedente del Eldense de España, club con el que en el último año apenas disputó 11 partidos y marcó 1 gol. Si bien la mayor parte de su carrera fue en España, también jugó en el fútbol de Chipre y Argelia.

Javier Rabanal lidera las prácticas de la 'U' en las instalaciones de Campo Mar.

Universitario disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores, instancia que supo superar en el 2025. Luego, en octavos de final, cayó ante el finalista del torneo, Palmeiras. En Lima cauó por 4-0, mientras que en Sao Paulo fue empate sin goles.

Si bien la deuda internacional de las últimas temporadas se saldó, el hincha de la ‘U’ ve con optimismo y expectactiva lo que pueda hacer el equipo en la próxima edición del torneo continental de mayor prestigio.

Los cremas ya iniciaron los trabajos de pretemporada en las instalaciones de Campo Mar. Aún no se confirmaron la totalidad de amistosos que afrontará el club, pero su noche de presentación será el próximo 24 de enero ante la Universidad de Chile.

TE PUEDE INTERESAR