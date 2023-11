A pesar de que hace unos días levantó el trofeo de campeón de la Liga 1 Betsson 2023, Universitario de Deportes ya trabaja en lo que será el proyecto 2024. Eso sí, miembros de la directiva merengue han confirmado recientemente que una de las prioridades es cerrar las renovaciones de algunas figuras del equipo, a pedido del comando técnico de Jorge Fossati. Como era de esperarse, muchos hinchas preguntan sobre el futuro de Piero Quispe, elegido como el mejor jugador del torneo, algo que respondió Jean Ferrari, administrador del cuadro estudiantil, quien también aprovechó para hablar sobre algunos temas relacionados al conjunto de Ate.

Ferrari inició hablando sobre la importancia de Jorge Fossati en el plantel, asegurando que el DT charrúa pudo culminar con éxito el proceso que iniciaron hace dos años. “Me gustaría mencionar a todos los entrenadores. Yo tomé una institución quebrada y con crisis. Me parece injusto no mencionar a personas que han contribuido a que este proceso sea exitoso. Empezamos esto con Gregorio Pérez, le pasó su tema de salud y trajimo a Álvaro Gutierrez, quien dio algunas enseñanzas que fueron productivas en su momento y que luego no se pudieron concretar. También estuvo Carlos Compagnucci, con quien se pudo consolidar una idea. Luego, al traer a Jorge (Fossati), terminamos de cerrar este proceso con la obtención de la 27, que es un logro de la gestión. Ha sido un trabajo muy fuerte el del equipo porque todos los sectores funcionaron y bastante bien”, señaló en Depor.

Del mismo modo, el administrador merengue señaló que trabajan en las renovaciones de algunas figuras del equipo, como es el caso de José Carvallo. Asimismo, señaló que muy prontó habrán nuevas noticias relacionadas al futuro del golero nacional. “Nosotros estamos hablando con él y seguramente en los próximos días tendremos un panorama más claro. La idea es seguir contando con José (Carvallo)”, aseveró.

El futuro de Piero Quispe

Luego de su gran desempeño a lo largo de la temporada, Piero Quispe fue elegido como el mejor jugador de la Liga 1 Betsson 2023. Como era de esperarse, los rumores sobre una posible venta empezaron a sonar en los medios de comunicación, algo que Jean Ferrari no dudó en desmentir. Asimismo, señaló que espera que el mediocampista nacional, quien tiene contrato con la ‘U’ hasta diciembre de 2025, se consolide y así pueda lograr con éxito su arribo a una liga competitiva.

“Como todo futbolista, tiene sus procesos. Yo soy de la idea de conciliación. Irte sin ser consolidado a ligas élite es mucho más complejo y estás propenso a que te regresen. Piero Quispe es un jugador que está en selección, tiene torneos internacionales y es campeón. Yo creo que ahora tiene que venir la consolidación y así demostrar su talento en el fútbol élite”, aseveró.

Ferrari también confirmó que aún no han llegado ofertas a las oficinas de Universitario por Piero Quispe: “No ha llegado ninguna oferta por Piero Quispe. Yo no puedo entrar a especular cuando no hay nada concreto”.

La Noche Crema y los proyectos para el Centenario

El administrador de Universitario de Deportes también aprovechó para confirmar la fecha en la que se realizará la ‘Noche Crema 2024′ y señaló que será especial, puesto que será la víspera del centenario de la institución. Ojo, Ferrari aseguró que no será la única celebración que tendrá el club en la temporada y que ya trabajan en la preparación de diferentes activaciones.

“Ya tenemos proyectado la Noche Crema para el 20 de enero (2024). El próximo año estará lleno de celebraciones porque cumplimos 100 años en agosto. Estamos en la preparación de todo lo que serán las activaciones para la próximo temporada, pero tenemos la satisfacción de que somos los actuales campeones. Es un orgullo celebrarlo como tal”, sostuvo.

El nuevo presupuesto deportivo

Finalmente, Jean Ferrari confirmó que habrá un aumento en el presupuesto deportivo para la temporada 2024, pero que serán cautelosos puesto que aún tienen obligaciones financieras. “Habrá un incremento en el tema de presupuesto, pero debemos de ser responsables porque tenemos que pagar la deuda corriente y esperar el plan de viabilidad para empezar a pagar la deuda concursal. No es tan sencillo porque el club aún tiene deudas. Nosotros trabajamos para mantener un orden en la institución, por lo que tiene que haber una planificación, la cual estamos diseñando de cara a este 2024″, señaló.

“Tomamos todo esto con calma y seriedad, sin aventurarnos a hacer locuras, las cuales han llevado al club a estar como lo encontramos. Hoy, gracias al orden, no hemos generado deuda, más bien hemos pagado deudas y hemos salido campeones. Con orden, estrategia y buenos profesionales reducimos deuda y conseguimos logros deportivos”, agregó.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RELACIONADO

Perú vs. Bolivia se enfrentan en un partido decisivo en el que a ambos les urge ganar para salir del fondo de la tabla de posiciones.