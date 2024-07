El presente de Universitario de Deportes lo coloca como uno de los candidatos a quedarse con el título nacional. Los cremas ganaron el Apertura y ahora van por la obtención del Torneo Clausura 2024, para ser campeones de manera automática. En los últimos días se habló del posible regreso de Raúl Ruidíaz como fichaje; sin embargo, Jean Ferrari - administrador del club - mencionó que todavía tienen tiempo para poder evaluar cualquier novedad con respecto a incorporaciones.

“He tenido una reunión con Fabián y Manuel el día martes. Hemos estado en Campo Mar para tocar el tema de las posibilidades que se podían dar en esta ventana del libro de pases que se cierra fines de agosto. Partiendo de esa premisa que hay tiempo prudente para evaluar alternativas, hemos creído que, de momento, no vamos a tomar ninguna decisión de incorporar a alguien más”, mencionó en conferencia de prensa.

Por otro lado, Jean Ferrari mencionó que no se cierran a cualquier propuesta: “Fabián me ha comentado que está contento con el plantel, igual Manuel. A nosotros nos deja con la tranquilidad de que no se va a mover absolutamente nada. Esto no significa que está cerrado el plantel al 100% porque, evidentemente, hasta que no se cierre el periodo puede pasar cualquier cosa”.

Noticia en desarrollo...