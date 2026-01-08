En los últimos días se informó sobre las dificultades que presentaba el futbolista Jeriel de Santis, flamante refuerzo del FBC Melgar, para llegar a la ciudad de Arequipa, pues se encontraba en su natal Venezuela, país que encuentra en un contexto político-social más que complicado. Tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, no se realizan vuelos con normalidad.

El plantel rojinegro ya inició el último lunes los trabajos de pretemporada al mando del entrenador Juan Reynoso, quien apuesta por el potencial del delantero de 23 años que ya jugó en la Liga 1.

Según información del periodista arequipeño Daniel Rodríguez, de Santis se trasladará hasta Colombia, para luego tomar un vuelo hacia la ciudad blanca y ponerse a las órdenes de su nuevo club para el presente año.

Como se recuerda, tras jugar en el Boavista de Portugal, fue anunciado como refuerzo de Alianza Lima en 2024, club con el que apenas disputó 17 partidos sin anotar un solo gol.

Jeriel de Santis pasó sin pena ni gloria por Alianza Lima y buscará su revancha en la Liga 1.

Por tal motivo, salió del equipo blanquiazul ese mismo año, para continuar su carrera en el Intercity de la Primera Federación de España, hasta que en la temporada pasada llegó a Caracas FC de su país.

Cabe precisar que Jeriel de Santis no ocupará plaza de extranjero, pues su madre es peruana y cuenta con esta nacionalidad también, a la que se suma la italiana por su padre.

El próximo domingo 25 de enero se realizará la Tarde Rojinegra, en la que se presentará al plantel profesional de Melgar y se jugará un encuentro amistoso en el estadio de la UNSA ante Deportivo Macará de Ecuador.

En las últimas horas, se confirmó las incorporaciones de los futbolistas mexicanos Jesús Alcántar y Javier Salas, defensor y mediocampista, respectivamente. Con estos fichajes, el equipo estaría completo para el inicio de la competencia oficial.

