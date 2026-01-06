Jeriel de Santis recibió la confianza del entrenador Juan Reynoso, para ser uno de los delanteros del nuevo FBC Melgar 2026, aunque no se ha sumado aún al plantel rojinegro. Como se sabe, el delantero venezolano se encuentra en su país natal, el mismo que atraviesa por una situación político-social muy complicada, tras la captura de su presidente Nicolás Maduro.

Se tenía previsto que el exdelantero de Alianza Lima esté en la ciudad blanca el último lunes. En el club mistiano manejan una serie de alternativas.

Una de ellas sería que el futbolista se traslade hasta Colombia o Panamá, para luego volar desde cualquiera de estos países hacia Arequipa, aunque no se ha confirmado.

Por lo pronto, el plantel rojinegro ya inició los trabajos de pretemporada en su Centro de Alto Rendimiento, bajo la atenta mirada de Reynoso que busca su revancha, tras su fracaso al mando de la selección peruana.

El pasado 13 de diciembre de 2025 fue anunciado de manera oficial como futbolista del club rojinegro.

De Santis tendrá su segunda experiencia en la Liga 1, tras su fugaz paso por Alianza Lima en el 2024, para luego sumarse a las filas del Intercity de España.

A sus cortos 23 años, el espigado delantero, con madre peruana, ya ha jugado en clubes como Caracas FC de Venezuela, Boavista de Portugal, Cartagena B de España

Tras una campaña discreta en el club de La Victoria, existen muchas dudas sobre lo que pueda ofrecer, pero Reynoso confía plenamente en su potencial.

“Son entendibles las dudas, pero lo que nos avala son los hechos, es una contratación particularmente pedida por mi persona. Yo he investigado no solo en Venezuela, sino aquí y he tenido las mejores referencias. Yo sé que el fútbol es presente, que es lo que más me interesa. Él viene a aportar, a competir y a elevar la competencia. Sus números este último año han sido muy buenos y de acuerdo a los minutos que ha jugado, el porcentaje de goles es muy alto”, declaró en conferencia de prensa.

