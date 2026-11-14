De cara al mercado de pases de la Liga 1 2027, Sport Boys ya trabaja en la conformación de un plantel competitivo para celebrar por todo lo alto el año de su centenario institucional. Tras confirmar la renovación del técnico argentino Carlos Desio para liderar este proyecto deportivo, la directiva rosada viene evaluando nombres de jerarquía en el medio local y uno de los que figura en carpeta para reforzar la volante es Jesús Castillo, actual mediocampista de Alianza Lima.

El panorama contractual del futbolista de 30 años facilita seriamente el interés del cuadro chalaco. Castillo culmina su vínculo con el conjunto blanquiazul a fines de este año, cerrando así un ciclo de cuatro temporadas en La Victoria desde su llegada en 2023. Hasta el momento, la administración íntima no ha iniciado conversaciones para extender su estadía, lo que deja la puerta abierta para que pueda negociar su salida como jugador libre.

A esta falta de acercamientos para una renovación se suma la pérdida de protagonismo que ha experimentado el volante durante la campaña 2026. Bajo el comando técnico de Pablo Guede, Castillo quedó relegado al banco de suplentes en gran parte del torneo, acumulando apenas 813 minutos repartidos en 19 partidos disputados, en los cuales logró aportar tres asistencias para el elenco victoriano.

Por el lado del elenco porteño, la intención de Carlos Desio es sumar futbolistas con rodaje y conocimiento del torneo local que le permitan dar un salto de calidad al equipo. El estratega argentino ya tiene asegurada su continuidad en el banquillo de la ‘Misilera’ para todo el 2027, y considera que un mediocampista con el despliegue y la experiencia de Castillo encajaría perfectamente en la columna vertebral que busca consolidar para un año histórico en el Callao.

Además, un eventual arribo al primer puerto significaría para el mediocentro regresar a una plaza que conoce a la perfección. Antes de dar el salto a Alianza Lima, Jesús Castillo se formó y con buen paso durante seis temporadas en el Callao defendiendo la camiseta de la Academia Cantolao (entre 2017 y 2022), etapa en la que destacó como uno de los volantes más regulares del medio local.

Si bien por ahora Alianza Lima mantiene su enfoque principal en disputar los playoffs por el título nacional de la Liga 1 2026, en el Callao aguardan el cierre oficial de la temporada para acelerar las gestiones. De no mediar un giro de último momento en La Victoria, Sport Boys aparece como uno de los destinos más firmes para que Castillo recupere continuidad futbolística en el año del centenario rosado.

Jesús Castillo podría dejar Alianza Lima luego de cuatro temporadas. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de empatar por 0-0 con UTC, Sport Boys volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este domingo 15 de noviembre desde la 1:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Juan Maldonado Gamarra.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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