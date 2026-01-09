Jesús Pretell se suma a la lista de peruanos que militan en el exterior en el 2026. Esto, tras confirmarse que deja Sporting Cristal para viajar a Quito e incorporarse al plantel del ‘Rey de Copas’ LDU, que conduce el brasileño Tiago Nunes, quien ya lo dirigió en 2023 en la institución rimense.

Para muchos fue una sopresa su salida, pues tuvo uno de los rendimientos más sostenidos de la última temporada y fue titular indiscutible tanto para el argentino Guillermo Farré, como para el brasileño Paulo Autuori.

Una vez que ambas instituciones se pronunciaron respecto a esta transacción, fue el medicoampista de 26 quien expresó su gratitud con Sporting Cristal, club donde se formó cuando llegó a Lima, proveniente de su natal Sechura, cuando aún era un niño con el sueño de ser futbolista profesional.

“Hoy me cuesta resumir en pocas palabras todo lo que este club ha significado para mí. Aquí no solo pasé muchos años, aquí crecí, aprendí y viví momentos que llevaré conmigo para siempre. Hoy le doy gracias a Dios por ser el , quien siempre guió mi camino”, dijo el también seleccionado nacional.

“Estoy agradecido con cada compañero, entrenador, dirigente y persona que formó parte de este camino. Gracias por las enseñanzas dentro y fuera de la cancha, por los valores transmitidos y por cada recuerdo que quedará grabado en mi corazón”. añadió Pretell que, antes de firmar por LDU, era parte de la pretemporada del club rimense en La Florida.

Finalmente, tuvo palabras de enorme agradecimiento para el hincha celeste que, a través de redes sociales, manifestaron su pesar por la partida de un aguerrido jugador que siempre defendió la camiseta celeste con mucha personalidad.

“Este club fue mi casa durante mucho tiempo, un lugar donde encontré amistades, desafíos y sueños. Me voy con orgullo, con gratitud y con la certeza de que todo lo vivido aquí fue fundamental para quien soy hoy. Agradecer a la hinchada que siempre fue y será pieza fundamental en este gigante y prestigiado club”, finaliza su mensaje.

Pretell fue considerado para los últimos amistosos de la selección peruana. Además, fue citado por Ricardo Gareca a la blanquirroja en 2019 y fue parte del plantel subcampeón en la Copa América de Brasil.

