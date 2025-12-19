Sporting Cristal anunció en las últimas horas la salida de varios futbolistas, entre ellos el canterano Jhilmar Lora, quien fue formado en la institución celeste, pero que no contó con la regularidad deseada en la última temporada y buscará nuevos retos deportivos para el 2026.
A través de su cuenta de Instagram, el futbolista de 25 años, campeón nacional con los celestes en 2020, compartió un emotivo mensaje de despedida.
“Me despido del club con el corazón lleno de gratitud. Agradezco profundamente al club, a mis compañeros y al staff por apoyarme en cada paso. Gracias a esta familia pude hacer realidad sueños de niño, crecer como persona y jugador. Siempre llevaré conmigo los recuerdos y la experiencia de haber sido parte de esta linda institución. ¡Gracias por todo!“, escribió Lora.
Pese a que tuvo minutos tanto con el entrenador argentino Guillermo Farré como con el brasileño Paulo Autuori, este último decidió dejarlo de lado en su planificación para la siguiente temporada.
Lora fue internacional con la selección peruana que participó de las Eliminatorias para el Mundial de 2022, incluso con titularidad ante Argentina en Buenos aires.
Aún no se tiene información oficial sobre su futuro, pero los clubes Melgar de Arequipa y Cienciano del Cusco estarían interesados en contar con sus servicios.
Según trascendió en las últimas semanas, Alianza Lima también preguntó por el veloz lateral, aunque todo dependerá de la evaluación de su nuevo entrenado Pablo Guede.
Los celestes culminaron en tercer lugar en el 2025 y jugarán la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, con el firme objetivo de llegar a la fase de grupos, la cual le fue esquiva tras perder su serie de playoff ante Cusco FC.
