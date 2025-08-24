Selección Peruana 

Convocados de la Selección Peruana EN VIVO: la lista de Ibáñez y las novedades para las Eliminatorias

Este domingo 24 de agosto se conocerá a los convocados de la Selección Peruana para los partidos frente a Uruguay y Paraguay, por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

Óscar Ibáñez es el actual director técnico interino de la Selección Peruana. (Foto: FPF)
Óscar Ibáñez es el actual director técnico interino de la Selección Peruana. (Foto: FPF)
10:42

Entre tanto, Alex Valera es otro de los nombres que volverá a ser llamado a la Selección Peruana, luego de algunos meses ausentes por motivos personales. Según reveló el propio delantero de Universitario de Deportes en una entrevista con Juego Cruzado, Óscar Ibáñez se comunicó con él y ese primer acercamiento fue clave para su regreso.

10:42

Aunque es muy prematuro anticipar si Yotún será titular o no contra Uruguay o Paraguay, lo cierto es que esta decisión de Ibáñez se justifica en la necesidad de tener a hombres experimentados en el plantel. Recordemos que, por ejemplo, Paolo Guerrero no será llamado tras el reciente desgarro que sufrió con Alianza Lima, y que lo tendrá todavía por unas semanas más entre algodones.

10:42

El mediocampista de 35 años, quien estuvo más de un año sin jugar por una grave lesión en la rodilla izquierda, volvió a la actividad hace algunas semanas y ha empezado a sumar minutos con Sporting Cristal. Así pues, tras una charla con el exportero, ‘Yoshi’ regresará a la ‘sele’, donde no juega desde el 1-1 con Venezuela en noviembre del 2023 –curiosamente, el marcó el 1-0 parcial en el Nacional–.

10:42

En ese sentido, se esperan varias novedades dentro de la nómina que anunciará el entrenador interino de la Selección Peruana. Según informó RPP Noticias, Yoshimar Yotún ingresó en la consideración de Ibáñez y será citado para estos dos últimos compromisos clasificatorios.

10:41

Con la Selección Peruana prácticamente eliminada del Mundial del 2030 –aún hay remotas posibilidades matemáticas de cambiar la historia–, estamos a pocas horas de conocer una nueva convocatoria de Óscar Ibáñez, para afrontar la última jornada doble de las Eliminatorias 2026. En estos partidos, la ‘Bicolor’ enfrentará a Uruguay y Paraguay, en Montevideo y Lima, respectivamente.

10:40

Los convocados por Óscar Ibáñez serán anunciados cuando finalice el clásico entre Universitario y Alianza Lima en el Estadio Monumental.

10:40

La convocatoria de la Selección Peruana se conocerá luego del último partido de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

10:38

Esta convocatoria de la Selección Peruana es válida para los partidos frente a Uruguay y Paraguay, por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

10:37

¡Bienvenidos, lectores de Depor! En este minuto a minuto te daremos toda la información que necesitas para conocer a los convocados de la Selección Peruana.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS

NO TE PIERDAS

Contenido de Mag.

No te pierdas