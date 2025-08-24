Selección Peruana
Convocados de la Selección Peruana EN VIVO: la lista de Ibáñez y las novedades para las Eliminatorias
Este domingo 24 de agosto se conocerá a los convocados de la Selección Peruana para los partidos frente a Uruguay y Paraguay, por la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.
Entre tanto, Alex Valera es otro de los nombres que volverá a ser llamado a la Selección Peruana, luego de algunos meses ausentes por motivos personales. Según reveló el propio delantero de Universitario de Deportes en una entrevista con Juego Cruzado, Óscar Ibáñez se comunicó con él y ese primer acercamiento fue clave para su regreso.