Universitario de Deportes y Melgar protagonizarán el duelo más atractivo de la jornada 7 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Ambas escuadras marchan en lo más alto del segundo certamen del año, por lo que este encuentro servirá para que uno tome ventaja sobre el otro. Eso sí, Jorge Fossati no descuida ni un solo detalle para este cotejo, por lo que buscará alinear sus mejores elementos este domingo en el Estadio Monumental de la UNSA. Al menos así lo dio a conocer el estratega uruguayo, quien también se animó a hablar sobre la lesión de Matías Di Benedetto y el tratamiento de Emanuel Herrera. Asimismo, opinó sobre la ausencia de Alfonso Barco.

“Los comentarios hacia mí se basan en los números. A mí, como responsable de Universitario, me tiene muy satisfecho la producción de nuestro equipo. Sabiendo que vamos a enfrentar a un buen rival, vamos con toda la esperanza de sacar un gran resultado”, fueron las primeras palabras del DT uruguayo para los medios de comunicación.

“Este partido es muy importante, pero no define nada. Cuando termine el partido no tengan la menor duda que yo les diré que el encuentro más importante será con Binacional. Cada partido es el más importante del año. Siempre tomo como respeto a todos los rivales, no subestimo a nadie”, añadió.

En relación a la lesión de Matías Di Benedetto, Jorge Fossati confirmó que el defensor “aún siente molestias en el tobillo derecho y, por eso, no cree que llegue al partido ante Melgar”. Como se recuerda, el ‘Tano’ no culminó el clásico ante Alianza Lima, motivo por el que fue sustituido. Desde aquel entonces, el futbolista argentino se perdió el cotejo ante Carlos A. Mannucci, siendo Marco Saravia su reemplazo.

Emanuel Herrera es otro de los jugadores de Universitario de Deportes que también se perderá el partido ante los rojinegros. Según el DT uruguayo, la ‘Maquinaria’ “sigue en tratamiento por la talalgia en el pie izquierdo y tampoco llegaría al domingo”.





Su opinión sobre Alfonso Barco

Para muchos hinchas merengues, la ausencia de Alfonso Barco es algo que preocupa, puesto que el mediocampista no atraviesa ninguna lesión. Hace unas semanas, el propio jugador se pronunció a través de sus redes sociales y reveló que las constantes amenazas impiden que se concentre en sus objetivos. Ante ello, Jorge Fossati opinó sobre la postura del exSan Martín y señaló que podría regresar al club en cualquier momento.

“Él se equivocó porque no creo que sea el camino estar respondiendo por las redes. Entiendo claramente su malestar y nunca entendí el porqué de tanta antipatía. No puede distraerse con eso porque es joven y tiene cualidades. Si son 10 mil hinchas, 200 son los que lo hacen (ataques en redes). No estaba en condiciones anímicas de poder estar a las órdenes, pero ya pasó un tiempo prudente y si lo necesito, debe estar a la orden”, sentenció.





