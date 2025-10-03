En Universitario de Deportes prima una frase: “Cada partido es una final”. Desde tienda crema se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 y también en el Acumulado, proyectándose al campeonato nacional. Jorge Fossati, DT del equipo, habló sobre el actual momento que viven; sin embargo, reveló que hay una duda para el partido ante Juan Pablo II: Alex Valera. El delantero terminó con molestias el último duelo y ahora es un incógnita su presencia. Por otro lado, el uruguayo se refirió a la convocatoria de la Selección Peruana.

“Espero que pueda llegar en condiciones, no está totalmente recuperado, no lo saqué porque estaba jugando mal, andaba con una molestia, lo digo para que no empiecen con especulaciones absurdas que he visto en ocasiones anteriores”, expresó Fossati ante los medios de comunicación.

El DT se encargó de poner ‘paños fríos’ al buen momento que vive Universitario de Deportes en la Liga 1. Para el estratega, quedan siete fechas y el panorama del campeonato aún no es claro, por lo que quieren ir partido a partido en el Torneo Clausura.

“En lo personal no me llega porque no actúo ni interactúo con redes, pero sí lo noto. Creo que, muy anticipadamente, están dando a Universitario como posible campeón del Clausura. Me parece que es posible, sí, pero creo que es un apresuramiento. Potencialmente, el segundo en el Clausura está a dos puntos; faltan siete fechas para algunos, alrededor de 20 puntos”, aseguró.

Además, agregó que siempre están con los ‘pies sobre la tierra’ en el campeonato: “Lo que debemos pensar es en mantener un equilibrio emocional, que nos lleve a tener humildad y autocrítica siempre: no considerarnos fenómenos cuando ganamos ni un desastre cuando no se puede ganar”.

Por último, Jorge Fossati reveló cuál es su postura sobre la convocatoria de Manuel Barreto a la Selección Peruana, mencionando también la premura por hacer pública la nómina, a puertas del inicio de la fecha 13 del Clausura. Para el estratega, ello genera una “desconcentración” a los jugadores.

“La alegría de siempre de que jugadores nuestros estén en esa lista, pero sigo sin entender. Ahora a Manuel, a quien le tengo un afecto especial. Durante el 2024 siempre hubo una lista de convocados después de la fecha; no entiendo por qué ahora se lanzó antes de jugarse. Mi enfoque es tenerlos a full para el domingo, pero si están distraídos con ello…”, señaló.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de vencer por 2-0 a Alianza Atlético, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Juan Pablo II College, en el partido válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 5 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU para todo el territorio peruano, disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

