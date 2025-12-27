El mercado de pases en Sudamérica sigue al rojo vivo. José Neris es el delantero uruguayo que se ha convertido en la prioridad del América de Cali para la temporada 2026. Tras confirmarse que el club colombiano busca un relevo de peso para el frente de ataque, ante la partida de Luis Ramos a Alianza Lima, la dirigencia escarlata ha iniciado gestiones formales con Colón de Santa Fe, dueño de su pase, para asegurar el traspaso del atacante que viene de brillar en el fútbol uruguayo.

Neris llega de un 2025 con buenos registros con la camiseta de Montevideo City Torque. En la última temporada, el ‘9′ uruguayo recuperó su mejor versión goleadora, anotando 16 goles en 34 partidos disputados entre el torneo local y la Copa Uruguay. Su capacidad goleadora lo posicionaron como uno de los máximos artilleros del campeonato uruguayo, despertando el interés de varios clubes de Sudamérica.

Antes de que el América de Cali acelerara las negociaciones, Neris estuvo en la mira de Universitario de Deportes. El tricampeón peruano lo consideró como el socio ideal para Alex Valera de cara a su participación en la Copa Libertadores 2026; sin embargo, las altas pretensiones económicas de Colón (que tasó su ficha por encima del millón de dólares) hicieron que el interés decaiga. Ahora, con la irrupción del equipo colombiano, los cremas siguen en la búsqueda de otras alternativas en el mercado internacional.

La urgencia del América por contratar a José Pablo Neris nace de la necesidad de cubrir el vacío dejado por Luis Ramos. El delantero peruano, que llegó al cuadro caleño como una apuesta tras su gran paso por Cusco FC, tuvo un 2025 de altibajos, pero igual dejó su huella en la Liga BetPlay. Ramos cerró su ciclo en el Pascual Guerrero con 13 goles en 50 partidos oficiales, una cifra aceptable, pero que no terminó de convencer a la directiva para ejercer la opción de compra.

José Neris el delantero uruguayo que estuvo en la mira de Universitario. (Foto: Montevideo City Torque)

Al realizar una comparativa entre ambos, José Neris ofrece un promedio de gol superior al de Ramos (0.47 goles por partido frente a los 0.26 del peruano en 2025). Mientras que Ramos destaca por su juego asociativo y su capacidad para jugar lejos del área, Neris es un finalizador con características que el cuerpo técnico del América de Cali podría aprovechar para recuperar el protagonismo en la liga colombiana y en el ámbito internacional.

Además, en las últimas horas se conoció que el veterano delantero Adrián Ramos seguiría un semestre más con la camiseta escarlata. “Desde América de Cali resaltan su liderazgo en el vestuario, su entrega en cancha y su rol como referente para los jugadores jóvenes que han ganado minutos en el equipo profesional. Ramos es visto como pieza clave en el proceso deportivo y mentor para el talento juvenil”, postearon en la página América en la Red en ‘X’.

De todos modos, Ramos sería el relevo de Neris. De concretarse su fichaje, América de Cali daría un golpe de autoridad en el mercado, llevándose a un jugador que era pretendido por el tricampeón peruano Universitario de Deportes y también tenía opciones de continuar en Peñarol y Nacional, los más grandes de Uruguay. Sin embargo, su futuro estaría en otra liga y en otro país.

Para Neris, representar a los ‘Diablos Rojos’ significa el reto de consolidarse definitivamente en un grande del continente, tras sus breves pasos por Argentina y Brasil, buscando demostrar que el olfato goleador mostrado en 2025 puede replicarse en el siempre exigente fútbol de Colombia. ¿Podrá mejorar las cifras de Luis Ramos? Veremos.

Luis Ramos fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

