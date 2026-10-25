El entrenador de CD Moquegua, José Soto, consideró que el empate habría sido el resultado más justo frente a Alianza Lima. El técnico lamentó que su equipo terminara sin sumar puntos tras una acción polémica que marcó el desenlace del encuentro.

En conferencia de prensa, ‘Pepe’ señaló que el partido se había desarrollado con bastante paridad y que el resultado pudo ser diferente si su equipo no cometía un descuido en una jugada que generó cuestionamientos.

“El partido estaba parejo, el empate estaba cantado, pero perdemos en un descuido nuestro y una jugada polémica. No hay ninguna imagen clara que entra la pelota, nos vamos con una sensación de poder conseguir algo, pero así es el fútbol”, declaró ‘Pepe’ en rueda de prensa.

El estratega nacional también puso en duda la revisión de la jugada que terminó siendo determinante en el marcador. Para Soto, el equipo arbitral debió recurrir al VAR para verificar si el balón había ingresado por completo al arco.

“Es una situación polémica, para algunos sí para otros no. Nosotros necesitábamos que vayan al VAR a revisar si entró el balón, ya que trazaron líneas para un off-side, pero en ningún momento vieron la jugada del gol”.

Más allá de la controversia, el técnico de CD Moquegua reconoció el esfuerzo de sus dirigidos durante el compromiso. Aunque el resultado no fue el esperado, destacó la actitud del plantel para competir ante Alianza Lima.

El equipo moqueguano atraviesa un momento complicado en su lucha por alejarse de los últimos lugares de la tabla. Por ello, cada partido representa una oportunidad importante para sumar puntos y mejorar su situación en el campeonato.

En ese contexto, Soto pidió valorar la entrega de sus futbolistas y expresó su confianza en que el trabajo realizado les permitirá obtener mejores resultados en las próximas jornadas.

“Hay que rescatar el sacrificio del grupo, las ganas de salir de esta situación. Los felicito a pesar de la derrota, ya que perdiendo así, vamos a tener mayor posibilidad de ganar en algún momento”.

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