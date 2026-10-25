Atlético Torino y Domingo Dianderas protagonizaron un intenso encuentro en Talara por los dieciseisavos de final de la Copa Perú. Los campeones departamentales de Piura e Ica igualaron 1-1 en un partido que tuvo goles, una expulsión y un penal que terminó definiendo el resultado.

Una de las novedades estuvo en la convocatoria de Atlético Torino. El equipo dirigido por Jorge Luna anunció a Jean Deza como refuerzo a pocas horas del compromiso. El delantero, conocido como el ‘Ratón’, permaneció en el banco de suplentes, mientras que Johan Madrid, exjugador de Sporting Cristal, disputó los 90 minutos.

Domingo Dianderas abrió el marcador con una rápida acción ofensiva. Ronaldo Ramos apareció para empujar el balón y poner el 1-0 a favor del conjunto dirigido por Jorge Marquina, que consiguió adelantarse en el encuentro.

Atlético Torino buscó la igualdad y encontró una oportunidad desde el punto de penal. Una intervención defectuosa del arquero Christian Castillo dentro de su área derivó en la sanción de la pena máxima por parte del árbitro Diego Haro, quien también expulsó al guardameta visitante.

Tras la expulsión, Domingo Dianderas tuvo que reorganizarse. Gonzalo Illescas ingresó para ocupar el arco en reemplazo de Renzo Ruiz, pero no logró detener el disparo desde los doce pasos.

El capitán Nils Alania se encargó de ejecutar el penal y convirtió para Atlético Torino, decretando el 1-1 definitivo en Talara. Con este resultado, la llave de los dieciseisavos de final de la Copa Perú quedó abierta de cara al siguiente encuentro.

Al finalizar el compromiso, el entrenador de Domingo Dianderas, jorge Marquina, conversó con Depor y analizó las dificultades que afrontó su equipo, además de referirse a las incorporaciones de Jean Deza y Johan Madrid para afrontar la competencia.

“Sí, el campo, malísimo. El clima, bastante complicado. No salió tanto sol, pero el bochorno era bastante complicado”, afirmó en un primer momento a este diario.

Sobre las incorporaciones de Jean Deza y Johan Madrid, el técnico destacó la importancia de sumar jugadores experimentados para afrontar las siguientes etapas del torneo.

“Johan Madrid jugó los 90. Son buenos jales, con jerarquía, más los chicos que también tienen jerarquía. En la Copa Perú, hacer una fusión es importante para lo que falta de la Copa Perú”, finalizó.

Nicolás Ríos, ‘La Cábala’, reveló el objetivo de Domingo Dianderas

Nicolás Ríos, más conocido como ‘La Cábala’, explicó a Depor que el principal objetivo de Domingo Dianderas es conseguir el ascenso a través de la Copa Perú y alcanzar una plaza en la Liga 2 o Liga 3. Además, señaló que, si no consiguen ese propósito, evaluarán otras alternativas para llegar al fútbol profesional.

“Sí, estamos poniendo todo de nuestra parte para acceder a una Liga 2 o Liga 3 mediante la Copa Perú. Es el objetivo principal”, manifestó.

Asimismo, Ríos dejó abierta la posibilidad de adquirir un club de una categoría profesional si no logran el ascenso por la vía deportiva.

“Sin duda, si no lo logramos, se evaluará si vamos a adquirir un club en la categoría profesional o, en todo caso, seguir en Copa Perú”, agregó.

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