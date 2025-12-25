Sporting Cristal se arma para el 2026 y ya anunció a sus refuerzos. La plantilla celeste contará con cuatro futbolistas brasileños y dos argentinos, en lo que respecta a extranjeros. Precisamente, desde el fútbol de Argentina llegará uno de ellos: Juan Cruz González. El lateral derecho es una de las principales apuestas para el siguiente ciclo, por lo que el mismo confesó que no teme a jugar con la presión. Procedente de Chacarita Juniors, aterrizará en el país en los próximos días.

“Acá (en Argentina) desde chiquito te enseñan a jugar con la presión. En el ascenso del fútbol argentino la gente lo toma como parte de su vida, del día a día. Uno ya lo naturaliza: si quieres ser futbolista, tienes que vivir con esto y a mí me encanta la presión“, contó Cruz a Exitosa Deportes.

Además, agregó que el fútbol en Argentina se vive con alta intensidad: “En Chacarita la gente es muy apasionada, le quiere ganar a todo el mundo. Uno está predispuesto a jugar tanto con el último como con el primero de la misma manera, porque la gente te lo transmite y exige así”.

Juan Cruz reveló que siente ansiedad por su debut en Sporting Cristal ya que simboliza una nueva aventura internacional en su carrera. Por lo pronto, con el único jugador que tuvo contacto fue Santiago González, su compatriota. La idea es tener una adaptación rápida para llegar a punto a la pretemporada el 5 de enero.

Juan Cruz González, el nuevo refuerzo en la defensa de Sporting Cristal. (Sporting Cristal)

Por otro lado, habló sobre sus característica en el campo. El ex Chacarita tiene claro que ser polifuncionalidad es un plus en cuanto a las opciones para ser titular. Además, resaltó tener una mayor vocación ofensiva, destacando como lateral con proyección hacia el área rival.

“Puedo jugar en cualquier posición porque me gusta asociarme y atacar mucho. Uno tiene que estar preparado y adaptado para jugar mínimo en tres posiciones, porque a la hora de buscar un jugador necesitan que pueda jugar de central, lateral o de ‘5’”, contó el futbolista de 29 años.

¿Cómo le fue a Juan Cruz en Chacarita?

En su última campaña con el “Funebrero”, González disputó 25 partidos, siendo titular en el 90% de ellos. Sus números reflejan un jugador con mucha disciplina, sumando 3 goles, pero sin registro de asistencias. El jugador destaca principalmente por su resistencia física, lo que le permite cubrir toda la banda durante los 90 minutos, además de ser polifuncional no solo como lateral, si no también como carrilero en línea de 5.

Su incorporación ha sido calificada como un “batacazo” debido a que su nombre se mantuvo bajo siete llaves hasta su oficialización. A diferencia de otros refuerzos que suelen filtrarse semanas antes, la gerencia de Sporting Cristal trabajó con hermetismo para asegurar a un jugador que también era pretendido por clubes de Ecuador.

En el año 2024, Juan González formó parte del Aucas de Ecuador donde logró jugar un total de 31 partidos, marcando 2 goles y brindando 4 asistencias. Llegó en condición de préstamo con opción a compra, pero que no se aplicó dicha opción a fin de año. Por lo que para este 2025 volvió a Chacarita.

Juan Cruz González llega a Sporting Cristal procedente del Chacarita Jrs. (@juan_gonzalez.18)

