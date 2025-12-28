La llegada de Sekou Gassama a Universitario de Deportes ha generado un interés especial entre los hinchas merengues, no solo por su perfil físico y recorrido internacional, sino también por una historia poco conocida que lo vincula con uno de los clubes más importantes del mundo. Antes de convertirse en un delantero potente que pasó por diversas ligas, el atacante hispano-senegalés convivió de cerca con la élite juvenil del FC Barcelona, etapa que recordó recientemente en un podcast español y que revela un lado mucho más humano de su carrera. Su camino hasta Ate fue largo, lleno de esfuerzos y también de momentos que lo marcaron desde niño.

Con apenas unos años de formación, Sekou Gassama compartió categorías menores con jugadores de enorme proyección en La Masía. Sin embargo, no todo fue positivo: él mismo contó que fue apartado del club en una época que lo golpeó emocionalmente, especialmente porque enfrentó críticas dentro de su entorno cercano. “Cuando me echó el FC Barcelona yo recuerdo que estuve tres años con Keita... Al final eres un niño, te pones a llorar”, reveló. Para aquel adolescente, verse fuera de la élite significó una prueba de carácter que con el tiempo transformó en motivación.

En su testimonio, también explicó que el peso social aumentó esa frustración. “Chavales, hasta padres mismos… ya sabes, muy africano. Te dicen: ‘¿Ese era tu hijo que jugaba en el Barça? Ese que te iba a sacar de trabajar…’”, contó. Lejos de derrumbarlo, aquella burbuja de presión lo empujó a construir una mentalidad diferente, basada en esfuerzo, constancia y disciplina diaria.

Parte de ese impulso nació en su familia, a quienes mencionó con gratitud. Según relata, el apoyo de su padre, su madre y especialmente su hermano fue clave para que no abandonara el sueño de convertirse en profesional. “Eso me ha hecho tener ese ego de decir: no, voy a llegar. Trabajo, trabajo, trabajo”, sostuvo. Esa perseverancia lo llevó luego a forjar una carrera que lo ha llevado por España, Argelia y Chipre antes de aterrizar en el fútbol peruano.

Su visión sobre el talento también fue un punto interesante en la conversación. Gassama aseguró que no se considera un jugador dotado, sino un “trabajador”, alguien que compensa lo que le falta con sacrificio y dedicación. Incluso llegó a reflexionar sobre los ejemplos que deben mirar los jóvenes. “No mires a Pedri o Gavi, que tienen ese talento de dentro… Mira al jugador común, el que trabaja mucho”, comentó, dejando ver el espíritu competitivo que lo caracteriza.

Sekou Gassama nuevo fichaje de la U | Foto: Eldense

Un camino largo antes de llegar a Universitario

La etiqueta de “delantero fuerte y de presencia” que hoy se promociona desde Universitario es resultado de esa trayectoria. Gassama pasó por clubes como Valencia Mestalla, Rayo Vallecano B, UD Almería, Málaga CF, Racing de Santander, Anorthosis y USM Alger, acumulando experiencia en diversas ligas y estilos de juego. Sus mejores registros goleadores fueron en Chipre, donde alcanzó una de sus temporadas más productivas.

El 2025 lo cerró en el CD Eldense, club de la segunda división española, con el que disputó 11 encuentros antes de quedar libre. Su llegada a Ate se concretó tras varios meses de búsqueda de un ‘9’ extranjero que pudiera competir con Alex Valera y llenar el vacío que dejaron Dorregaray y Churín en temporadas recientes.

Para Universitario, el atacante de 30 años encaja en el plan del director deportivo Álvaro Barco, quien busca un plantel más físico y vertical pensando en la Copa Libertadores 2026 y el sueño del tetracampeonato. La apuesta por Gassama, sumada a la reciente incorporación de Caín Fara, mantiene una línea clara de fichajes internacionales para complementar la base del equipo.

En palabras del propio club, el delantero aportará potencia, presencia en el área y experiencia en duelos de alta exigencia. Su historia personal, además, añade un elemento atractivo para el hincha: un futbolista que, tras salir de La Masía y reinventarse varias veces, llega al Perú con la convicción de escribir un capítulo importante en su carrera.

