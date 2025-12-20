Pensando en la temporada 2026, Juan Pablo II rompió el mercado de fichajes y anunció la llegada de Christian Cueva. El popular ‘Aladino’ rescindió su vínculo con Emelec y volverá al fútbol peruano. El equipo de Chongoyape sigue reforzándose para obtener una plantilla más competitiva, por lo que echó una mirada al exterior, eligiendo el fichaje de un experimentado uruguayo: Martín Alaniz. El volante tendrá su primera experiencia en el Perú y podría ser una competencia directa en la posición del ‘10′ nacional.
A través de redes sociales, Juan Pablo II hizo oficial la incorporación de Martín Alaniz quien, a sus 32 años, tendrá la oportunidad de seguir su carrera en la Liga 1. Además, cuenta con amplia experiencia en equipo de Sudamérica y un paso por Real Oviedo de España.
“Con 11 goles y 14 asistencias en la última temporada, Martín Alaniz 🇺🇾 llega a Juan Pablo II para ser el socio fundamental del plantel. Figura absoluta, líder del mediocampo, hábil con el balón y con la personalidad necesaria para aparecer cuando más se le necesita”, contaron en la publicación.
Noticia en desarrollo...