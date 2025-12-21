El ambiente en el norte del país está más caldeado que nunca, y no precisamente por el clima que siempre lo caracteriza, esta vez por el fútbol. Christian Cueva, flamante fichaje de Juan Pablo II College para la temporada 2026, se convirtió nuevamente en el centro de la polémica tras protagonizar un incidente extradeportivo que ha dado la vuelta al mundo digital. Lo que debía ser un encuentro de exhibición terminó en un conato de bronca pero que horas después daría un curioso giro para lo que significará la campaña de la Liga 1.

Los hechos ocurrieron la noche del último sábado en el complejo deportivo ‘Imperio’ de Trujillo. El entorno ya era tenso de por sí, pues se trataba de un partido de los denominados ’150 K’, donde estaba en juego una fuerte suma de dinero. El equipo de ‘Aladino’ se enfrentaba al conjunto representado por Gerald Oropeza, polémico personaje que hoy se desempeña como influencer.

En medio de la fricción propia de un duelo por dinero, los ánimos entre Christian Cueva y Jack Durán se desbordaron por completo. Según testigos y registros visuales, ambos jugadores intercambiaron duros manotazos en jugadas divididas que el árbitro no logró advertir a tiempo.

La situación llegó a su punto crítico cuando Cueva le propinó un codazo a Durán, lo que desató la furia del exjugador de Alianza Universidad, quien lo encaró de inmediato. La gresca escaló tan rápido que tuvo que intervenir el personal de seguridad del evento para evitar que los jugadores llegaran a los puños de forma definitiva.

Ante la mirada atónita de los asistentes, los guardias ingresaron al campo para separar a los futbolistas, quienes seguían lanzándose insultos y amenazas mientras eran retirados hacia sus respectivos bandos, dejando una imagen lamentable para dos profesionales. Sin embargo, el giro más inesperado de esta historia llegaría apenas unas horas después de la pelea.

Cuando el video de la gresca aún era viral en redes sociales, el club Juan Pablo II College utilizó sus plataformas oficiales para anunciar la incorporación de Jack Durán. Con este anuncio, los “enemigos” de la noche trujillana quedaron sentenciados a compartir vestuario, entrenamientos y viajes durante toda la próxima temporada.

“Jack Durán vuelve a Juan Pablo II, al lugar donde dejó huella y se ganó el cariño de Chongoyape. De buen pie, visión de juego y gran despliegue, aporta equilibrio y carácter”, publicó el club en su cuenta de Instagram. De esta manera, el volante retorna a la institución donde ya militó en 2024 y parte de este año, antes de su breve paso por Alianza Universidad de Huánuco para el Torneo Clausura.

La directiva del cuadro norteño parece estar decidida a armar un “equipo de peso” para competir en la Liga 1, sin importar las chispas que puedan saltar internamente. Además de Cueva y Durán, el club ha confirmado en los últimos días los fichajes de Erinson Ramírez, Cristian García, Paolo Fuentes y el uruguayo Martín Alaníz, configurando un plantel con nombres de mucha experiencia pero también de personalidades fuertes.

