Juan Pablo II tendrá su segunda temporada en la Liga 1 y busca pelear por clasificar a un torneo internacional en 2027. Para esto, sumó al argentino Marcelo Zuleta como director técnico, quien ya se encuentra a la cabeza de los trabajos del club de Chongoyape. En una reciente entrevista compartió sus expectativas para el inicio del torneo y reveló cuál será su localía ante los clubes más populares del país.

Tal cual pasó con varios equipos en 2025, el reglamento del campeonato les permite variar el escenario en el que se presenten cuando reciban a un club de la capital con una importante cantidad de hinchas y no será la excepción con los norteños.

“De local acá nomás (Chongoyape) donde estamos va a ser la localía, pero con Alianza Lima y Universitario posiblemente sea en Chimbote”, dijo en declaraciones a Radio Ovación.

Además, el entrenador del club, Marcelo Zuleta, confesó que tuvo una conversación con su compatriota Ricardo Gareca sobre Christian Cueva, figura del club norteño y quien será el conductor del equipo durante el 2026, tras su paso por Emelec de Ecuador.

“Hablando con Gareca tuve muy buena información. Ya tenía información y Christian se incorporó como todo el mundo, sin ningún tipo de privilegios ni nada. Está entrenando como todos, mucha gente se está asombrando, pero para mí es un jugador que no hace uso de su nombre”, apuntó el estratega de 61 años.

“Sí es real que el último mes estuvo un poquito más en los escenarios que pensando en fútbol, pero son cosas que se van dando en su carrera. Es un jugador que tiene ganas de volver a la selección. Va a ser una de las figuras no solo de Juan Pablo II, sino del campeonato”, añadió muy confiado en el aporte de ‘Aladino’ a su equipo.

Juan Pablo II inició los trabajos de pretemporada con Christian Cueva a la cabeza.

Finalmente, dejó en claro que sus objetivos con el equipo no solo se limitan a mantener la categoría como sucedió en latemporada pasada, en la que hubo riesgo de descender por el bajo rendimiento en la primera parte del año.

“El objetivo principal por supuesto es tratar de estar en el lote de arriba, pelear algún puesto internacional. Esa es la idea, para eso vine, si no, no hubiese estado acá”, dijo.

Zuleta cuenta con una amplia experiencia que supera los 25 años de carrera en el fútbol profesional. Ha trabajado en Argentina, El Salvador, Grecia, Arabia Saudita, Bolivia, Vietnam, Haití y Ecuador, entre otros. Además, de haber dirigido a las selecciones de Nicaragua y República Dominicana.

TE PUEDE INTERESAR