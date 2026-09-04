El delantero Juan Pablo Goicochea, hoy en Juan Pablo II College, afrontará un duelo especial este domingo ante Alianza Lima en Chongoyape, donde buscará el triunfo pese a su ferviente hinchaje blanquiazul y haber sido formado en el club blanquiazul, que incluso le sirvió para llegar a la Selección Peruana juvenil y posteriormente dar el salto al extranjero.

El atacante se refirió a su paso por el fútbol uruguayo y la insatisfacción que le dejó su abrupta salida de Defensor Sporting, previo a su regreso a la Liga 1. “No me gustó mi salida de Defensor Sporting. Tenía planificados otros objetivos para los siguientes seis meses. Sentí que podía dar mucho más; me estaba adaptando a un fútbol que es muy difícil”, sostuvo en D’enganche.

Asimismo, Goicochea explicó de qué manera el cambio de comando técnico en el cuadro charrúa terminó modificando su futuro. “Cuando llegó (Mauricio) Larriera, de cierta forma, sentí que me cortaron las alas. De todas formas, siempre hubo buena onda con él. Me tocó replantear los objetivos y llegué a Juan Pablo II”, señaló.

Respecto al choque contra el club de sus amores, el atacante dejó en claro que la prioridad será sumar de a tres con su actual equipo. “Alianza es un rival más. Una final más para nosotros. El contexto es diferente porque soy hincha de ese club, pero soy profesional y vamos a ir por los tres puntos”, afirmó.

En esa misma línea, se pronunció sobre cómo reaccionaría en caso de anotar un tanto frente a la escuadra victoriana. “Si me toca hacer un gol, lo haré. Por respeto y por todo el cariño que le tengo a Alianza, si hago un gol, no lo celebraría”, indicó.

Finalmente, el joven delantero destacó el aprendizaje continuo que viene sumando junto a Janio Pósito en el ataque. “A Janio Pósito lo miro siempre. Nos estamos entendiendo poco a poco; es muy buena persona y tenemos una buena relación. Yo intento ser una esponja con todos mis compañeros, sobre todo con los que juegan en mi posición, para poder aprender de ellos y viceversa”, concluyó.

Juan Pablo Goicochea y su advertencia antes del Juan Pablo II vs. Alianza Lima. (Foto: JP II)

Alianza Lima vs. Juan Pablo II: fecha y horarios

Este domingo 6 de setiembre desde las 3:00 p.m., Alianza Lima vs. Juan Pablo II se verán las caras por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro, que se disputará en el Complejo Deportivo de Juan Pablo II en Chongoyape, se jugará dos horas más tarde en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y siete horas más en España.

Alianza Lima vs. Juan Pablo II: canales de TV

L1 MAX (antes conocido como Liga 1 MAX) es el canal que cuenta con los derechos para transmitir el partido entre Alianza Lima vs. Juan Pablo II. Este canal se podrá ver por cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro tv, Best Cable o WIN TV, así como las opciones digitales vía L1 MAX, DGO, Claro Video o Movistar TV App.

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