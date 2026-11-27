Hace solo algunos días atrás, el delantero argentino Juan Tévez confirmó que no seguirá defendiendo la camiseta de Cusco FC para el 2027 en la Liga 1, luego de jugar las últimas tres temporadas en el club dorado con 108 partidos y 26 goles anotados. Sin embargo, a sus 39 años, ya suena como un posible fichaje para otro equipo de altura que tiene una de las localías más fuertes del campeonato.

Se trata de Los Chankas de Andahuaylas. Pese a que no existe confrimación oficial de ninguna de las partes, en una reciente entrevista del jugador con L1 Max no negó que existe acercamiento o negociación con el citado club. De hecho, ante la consulta, atinó a sonreír.

Como se recuerda, Tévez utilizó su cuenta de Instagram para publicar un breve comunicado de agradecimiento y despedida por el cariño y acogida del pueblo dorado para él y su familia donde le tocó incluso defender la camiseta a nivel internacional.

“Quiero agradecer y despedirme después de 3 años en este lindo club, donde pudimos alcanzar objetivos deportivos y competir con los mejores. !Les deseo lo mejor y muchas gracias por el cariño y respeto..!“, escribió elgoleador argentino.

Juan Tévez encarando a Danilo en el Cusco FC vs. Flamengo.

Su salida no fue una sorpresa para quienes siguen la actualidad de Cusco FC. De hecho, el gerente deportivo del club, Rolando Escajadillo, ya había confirmado que el experimentado delantero no iba a seguir en 2027, por decisión del técnico Javier Rabanal.

Cabe recordar que en esta temporada, Tévez fue parte de 37 partidos, pero apenas marcó tres goles, muy lejos de los 11 goles que había anotado en 2025, cuando era el principal suplente de su compatriota Facundo Callejo.

El propio jugador reconoció que la falta de minutos fue clave para tomar la decisión. Contó que se comunicó con el club para conocer su situación, y que entendía la decisión del entrenador español, pero que su intención era seguir compitiendo, pues no piensa en el retiro.

Ahí es donde aparece Los Chankas. El equipo de Andahuaylas necesita experiencia, gol y jerarquía para la próxima temporada, y Tévez cumple calza perfecto ese perfil. Es un delantero que conoce la Liga 1, que sabe lo que es jugar en altura, y que no necesitaría un periodo largo de adaptación.

Además, Tévez ya demostró que sabe ser importante incluso sin ser titular fijo. En Cusco fue muchas veces el primer cambio, el que entraba a aguantar el resultado, a pelear todas las pelotas y a aportar con su experiencia en los momentos clave. Ese tipo de jugador es justamente al que buscan los equipos que quieren consolidarse en la Liga 1.

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