Julio César Uribe se pronunció sobre el buen momento que atraviesa Sporting Cristal en la Liga 1 y fue consultado acerca de la poca atención que, según la pregunta planteada, estaría recibiendo el equipo por parte de la prensa. Ante ello, el director deportivo del conjunto celeste dejó en claro que mantienen una postura de respeto frente a los comentarios de los periodistas.

El popular ‘Diamante’ también destacó que el plantel rimense continúa enfocado en su preparación para afrontar los últimos siete encuentros del campeonato. El objetivo de la institución es mantener el nivel mostrado y conseguir los resultados necesarios para luchar por el título nacional.

“Somos respetuosos de las opiniones, tratamos de no condicionarnos por ello. A seguir trabajando que nos faltan siete finales. Lo he dicho más de 30 años, la suma se hace al final y confíamos en que esa suma nos va a favorecer. Estamos trabajando y mejorando para que así sea”, señaló.

En esa misma línea, Uribe sostuvo que todavía no es momento de celebrar, pues el equipo aún no ha alcanzado la meta que se ha trazado para la temporada. El directivo indicó que, pese a la tranquilidad que existe por el camino recorrido, la prioridad sigue siendo cumplir con las expectativas deportivas.

“No estamos alegres, uno está alegre cuando cumple el objetivo. Andamos tranquilos porque estamos por el camino a cumplirlo, eso nada más”.

Por otro lado, el exfutbolista aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los hinchas de Sporting Cristal, a quienes reiteró su respeto y reconocimiento. Asimismo, pidió que continúen acompañando al equipo en esta etapa decisiva del torneo y remarcó que no considera conveniente quedarse pensando en situaciones pasadas.

“Al hincha lo de siempre, el respeto, reconocimiento y pedido de acompañamiento, nada más. Lo que peor uno puede hacer es quedarse en el pasado, esperamos abrazarnos a fin de año, lo he dicho y lo sigo sosteniendo porque es lo que siento. No soy de cambiar de opinión de un día para otro, no es mi perfil”, expresó.

En otro momento, el director deportivo celeste se refirió al desgaste físico que podría presentar Yoshimar Yotún tras su participación con la selección peruana, previo a su reincorporación a Sporting Cristal. Sobre este tema, descartó que el esfuerzo realizado con el combinado nacional deba convertirse en un argumento para justificar posibles dificultades del equipo en el reinicio de la Liga 1.

“Representar a la selección siempre es el mayor orgullo. Tú le preguntas al jugador si está cansado y te va a decir que no, porque ama a su país, ama a su club y es un privilegio que pocos tienen. No vivimos de excusas, afrontamos las responsabilidades y queremos siempre hacerlo lo mejor”, concluyó.

De esta manera, Julio César Uribe reafirmó que Sporting Cristal mantendrá su concentración en los compromisos que restan de la temporada. El dirigente confía en que el trabajo del grupo permita alcanzar el objetivo principal y llegar al final del año con la posibilidad de celebrar la obtención del campeonato nacional.

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