El balompié peruano se vio manchado el último jueves, luego de que mal llamados hinchas del club Sporting Cristal agredieran cobardemente al ídolo y actual director general de fútbol Julio César Uribe, a la salida del entrenamiento del primer equipo en el Estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

El repudio a este acto vandálico fue repudiado por diferentes sectores. Además de instituciones de la Liga 1, muchos futbolistas lamentaron este hecho y uno de ellos fue un exjugador y referente celeste, Pablo Zegarra. En diálogo con Radio Ovación, exigió medidas drásticas para alejar la violencia del deporte.

“He tenido la posibilidad de ver las imágenes y la verdad que es lamentable, para levantar la voz. Si bien es cierto que en el fútbol, al ser un tema tan pasional, se puede respetar las posiciones, comentarios, quejas de los hinchas cuando el equipo no anda bien, pero ya pasar a la siguiente vereda de la agresión física, eso está claro que a ninguna persona”, dijo el campeón con Sporting Cristal en 1991.

“Esperemos que se puedan tomar las medidas drásticas porque si esto le sucede a un ídolo como Julio César en Sporting Cristal, imagínate a un futbolista, técnico o directivo. Eso no se puede permitir”, añadió Zegarra.

Pablo Zegarra fue campeón nacional con Sporting Cristal en 1991.

Por otro lado, reconoció que el club bajopontino no pasa por un buen momento deportivo, pero que sigue vivo en la pelea por ganar el Torneo Clausura, pues restan 10 fechas en las que puede retomar el camino hacia el primer lugar de la tabla.

“Lo de Cristal no es un momento que todos los hinchas celestes quisieran, pero siempre hay que tomarlo en cuenta. Hay momentos en los cuales no se puede andar bien durante un torneo, pero los equipos grandes ahí está su fortaleza de salir rápidamente de ese bache para poder ponerse en posiciones importantes y pelear el título”, apuntó.

En esa línea, destacó que la capacidad de Roberto Mosquera está probada en la Liga 1 y logrará recuperar la mejor versión de un equipo que cuenta con importantes futbolistas.

“Roberto tiene todos los galones para poder revertir este momento. Si bien es cierto que el fútbol, como en la vida, es la actualidad. Lo que uno pudo hacer anteriormente está ahí, puede servir de referencia, pero la actualidad es lo que prima”, finalizó el ahora entrenador nacional.

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