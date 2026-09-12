Kevin Sandoval y la confianza de Deportivo Garcilaso: “pedacito de cielo” defiende la punta del Clausura ante Sport Boys

Contra todo pronóstico, Deportivo Garcilaso se ha convertido en el líder del Torneo Clausura 2026. Cuando comenzó esta etapa del campeonato, pocos imaginaban que el cuadro cusqueño podía mantenerse en lo más alto, pero su regularidad le ha permitido consolidarse como uno de los principales protagonistas del certamen.

Uno de los factores que explica este gran momento es su fortaleza jugando en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El conjunto cusqueño ha convertido su localía en una de sus principales armas y Kevin Sandoval destacó el rendimiento que vienen mostrando ante su público. “Estamos felices, el grupo está contento. Venimos demostrando que en nuestra casa estamos siendo superiores y eso es lo importante”.

Sin embargo, el buen momento del ‘pedacito de cielo’ no se limita a sus presentaciones en Cusco. El equipo también ha sabido competir fuera de casa y conseguir resultados que le han permitido sumar puntos importantes en la lucha por el primer lugar del Clausura.

“Hemos demostrado que también de visitante competimos. Tenemos que hacernos muy fuertes de local, hay que corregir los errores de los goles que nos costó y ahora pensar en Boys”, declaró Kevin.

El siguiente desafío será Sport Boys, en el Callao. El cuadro rosado será una nueva prueba para medir la capacidad de Deportivo Garcilaso fuera de su escenario habitual. Sandoval reconoció las virtudes del próximo rival, aunque confía en que su equipo pueda volver a sumar de a tres.

“Sport Boys es un rival que viene en ascenso, con un técnico que sabe a lo que juega, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Hemos demostrado que de visita podemos sacar los tres puntos”.

La posición que ocupa actualmente también genera una responsabilidad adicional dentro del plantel. Garcilaso sabe que cada jornada puede ser determinante para sostener la ventaja sobre sus perseguidores y continuar en carrera por un objetivo mayor.

“Hay una linda responsabilidad por estar en la punta, estamos ratificando el buen momento que estamos pasando y con Boys debemos seguir así”, sumó un motivado Sandoval.

Garcilaso, la gran sorpresa del Clausura

Deportivo Garcilaso se ha transformado en una de las grandes revelaciones del Torneo Clausura 2026. El equipo cusqueño ha dejado de ser visto únicamente como un conjunto fuerte por su condición de local y ha demostrado que también puede competir cuando debe jugar lejos de la altura.

Su campaña se ha construido de manera silenciosa, pero con una regularidad que finalmente lo llevó hasta la cima de la clasificación. A medida que avanzaron las fechas, Garcilaso fue dejando rivales en el camino hasta convertirse en el equipo que actualmente ocupa el primer lugar.7

Hasta el momento, su recorrido registra victorias frente a FC Cajamarca, ADT, CD Moquegua, Cusco FC, Alianza Lima y Atlético Grau. Además, empató ante Cienciano y sufrió una sola derrota, frente a Sporting Cristal.

La campaña también tiene relación con el trabajo que viene realizando Lisandro Greppo, quien tomó las riendas del equipo después de haber trabajado como mano derecha de Sebastián Domínguez. La continuidad de una idea de juego ha sido uno de los puntos que le ha permitido al conjunto cusqueño mantener el buen rendimiento.

Otro elemento importante está en su ataque. Francisco Arancibia, Facundo Castelli y Beto da Silva conforman un tridente que le ofrece distintas alternativas en los últimos metros. Los tres han encontrado una buena conexión y representan una de las principales amenazas para las defensas rivales.

Todavía queda un importante tramo del campeonato y nada está definido. Sin embargo, la campaña de Deportivo Garcilaso ya genera ilusión entre sus hinchas. Si consigue mantener este nivel durante las próximas jornadas, el conjunto cusqueño tendrá argumentos suficientes para defender el primer puesto y quedar en una posición privilegiada en la pelea por el título nacional de la Liga 1 2026.

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