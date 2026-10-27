El Torneo Clausura de la Liga 1 entró a su recta final y cada fecha puede ser determinante para conocer al campeón nacional del 2026. Clubes como Sport Huancayo, Universitario, Sporting Cristal, Alianza Lima, FBC Melgar, entre otros, pugnan por ese primer lugar en el segundo campeonato del año.

La diferencia de puntaje entre los equipos antes mencionados es muy mínima, y uno de los choque decisivos de los próximos días tendrá como protagonistas a celestes y blanquiazules en el estadio Alberto Gallardo, en un partido de descarte.

Como se recuerda, Alianza Lima ganó el Torneo Clausura, y de conseguir lo propio en Clausura evitaría que se jueguen los playoffs tanto de semifinales como de finales.

Sin embargo, el otro escenario exige partidos extra a los estipulados en el calendario, y se informó cuáles serían las fechas tentativas para jugarse y aquí compartimos el detalle.

Universitario es el vigente tricampeón nacional y busca el histórico tetracampeonato. (Foto: Grupo El Comercio)

En caso de semifinales

Si se juegan playoffs de semifinales, los encuentros de ida se jugarían programados para el sábado 28 o domingo 29 de noviembre. En tanto, los duelos de vuelta se disputarían el jueves 3 o viernes 4 de diciembre.

Final Nacional de la Liga 1

Según información de L1 Max, canal oficial del campeonato, la final de ida tendría como fecha el martes 8 de diciembre y el partido de vuelta el domingo 13 del mismo mes.

¿Qué pasa si hay Final directa?

La incertidumbre de saber si finalmente se jugarán partidos de playoffs tanto de semifinales como de final, obliga a la organización del campeonato a pensar en diferentes alternativas. Y es que si bien se tiene fechas tentativas, también existe la posibilidad de que se juegue una final directa, por los criterios de ganador de uno de los torneos y la ubicación en la tabla acumulada anual.

Solo en ese caso, el primer partido de la gran final se jugaría el domingo 29 de noviembre y la revancha el domingo 6 de diciembre. El club que tenga el mejor puntaje acumulado podrá elegir si cierra la llave en condición de local o visitante.

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