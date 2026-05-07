El Torneo Apertura de la Liga 1 ingresa a la recta final y, a solo cuatro fechas para el final del mismo, resulta determinante cada jornada como la 14 que inicia este viernes 8 de mayo con el partido entre los clubes UTC y FC Cajamarca. Para el desarrollo de los encuentros, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) compartió las nóminas oficiales de las ternas que tendrán la responsabilidad de dirigir las acciones este fin de semana.

El encuentro más atractivo de la fecha, Alianza Lima recibirá a Alianza Lima este sábado 9 de mayo en el estadio Alejandro Villanueva de Matute y el juez central designado es Augusto Menéndez, quien será asistido por Michael Orué y Leonar Soto.

Cabe recordar que solo hace algunos días la institución blanquiazul tuvo un pronunciamiento hacia la CONAR en el que hizo hincapié en algunas decisiones arbitrales con solicitud de que se revise el tema y se apliquen los correctivos que correspondan. Incluso detalló hasta cuatro situaciones puntuales.

En otro duelo interesante y que puede definir lo que pase en la parte alta de la tabla, se medirán Cusco FC y Los Chankas con arbitraje del juez FIFA Kevin Ortega. Los asistentes o jueces de línea serán Coty Carrera y Edgar Cruz.

Ternas arbitrales fecha 14

La fecha se extenderá hasta el lunes 11 de mayo, cuando el vigente campeón nacional, Universitario, visitará el Callao para enfrentar a Sport Boys, en uno de los partidos más tradicionales en la historia de nuestro fútbol.

Para este partido entre cremas y rosados, se designó al árbitro FIFA Bruno Pérez y sus asistentes serán José Castillo y Carlos Medrano. El encargado del VAR será el juez FIFA Diego Haro.

Culminada la fecha 13 del Torneo Apertura, Alianza Lima es el líder con 32 puntos, seguido de Los Chankas con 29 y Cienciano con 26 unidades.

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