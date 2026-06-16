En medio del receso de la Liga 1 por la disputa del Mundial 2026, se conoció la programación oficial de la primera jornada del Torneo Clausura, certamen que definirá al segundo campeón de la temporada y que podría ser determinante en la lucha por el título nacional.

La fecha inaugural arrancará el viernes 17 de julio con tres compromisos. FC Cajamarca abrirá la jornada ante Juan Pablo II en el estadio Héroes de San Ramón. Más tarde, Sporting Cristal hará su estreno frente a Deportivo Garcilaso en el Alberto Gallardo, mientras que Cienciano recibirá a FBC Melgar en Cusco para disputar una nueva edición del tradicional ‘Clásico del Sur’.

Precisamente, uno de los equipos que genera mayor expectativa es Sporting Cristal. Tras un irregular Torneo Apertura, la directiva celeste decidió rescindir el contrato del técnico brasileño Zé Ricardo y apostar nuevamente por Roberto Mosquera para encabezar el proyecto deportivo. Además, los rimenses sorprendieron en el mercado al concretar la incorporación de Hernán Barcos por los próximos seis meses. El experimentado delantero argentino nacionalizado peruano buscará aportar jerarquía y experiencia para que los celestes vuelvan a pelear por el campeonato.

La actividad continuará el sábado 18 con cuatro encuentros. Uno de los duelos más atractivos será el que protagonicen ADT y Universitario de Deportes en Tarma, una plaza que suele complicar a los equipos visitantes por las condiciones geográficas y el buen rendimiento del cuadro tarmeño en casa.

Universitario afrontará este nuevo reto bajo el mando de Cúper, quien asumió la dirección técnica tras la salida de Gassama. El conjunto crema ya inició los trabajos pensando en el Clausura y también ha comenzado a reforzar su plantel luego de las partidas de Miguel Silveira y otros futbolistas. Su principal incorporación hasta el momento es Jordan Guivin, mediocampista proveniente justamente de ADT, quien podría enfrentar a su exequipo en esta primera fecha.

Finalmente, el domingo 19 se disputarán solo dos compromisos, tomando en cuenta que esa misma tarde se jugará la final del Mundial 2026. Los Chankas recibirán a Sport Boys desde las 11:00 a.m. en Andahuaylas, mientras que Alianza Lima cerrará la jornada a las 7:00 p.m. enfrentando a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva.

El cuadro íntimo llegará al Clausura con la motivación de haber conquistado el Torneo Apertura, resultado que lo coloca como uno de los principales candidatos al título nacional. El equipo blanquiazul buscará mantener la regularidad mostrada en la primera parte del año para acercarse al objetivo de alcanzar la estrella a fin de temporada, aunque tendrá como primer obstáculo a un Sport Huancayo que intentará dar el golpe en Matute.

A continuación, la programación completa de la primera fecha del Torneo Clausura:

Viernes 17

Estadio Héroes de San Ramón - Cajamarca1:00 p.m. FC Cajamarca vs. Juan Pablo II

Estadio Alberto Gallardo3:15 p.m. Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso

Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco8:00 p.m. Cienciano vs. FBC Melgar

Sábado 18

Estadio 25 de Noviembre - Moquegua11:00 a.m. CD Moquegua vs. Comerciantes Unidos

Estadio Unión Tarma1:15 p.m. ADT vs. Universitario

Estadio La Matanza - Piura3:30 p.m. Atlético Grau vs. UTC

Estadio Garcilaso de la Vega - Cusco6:30 p.m. Cusco FC vs. Alianza Atlético

Domingo 19

Estadio Los Chankas - Andahuaylas11:00 a.m. Los Chankas vs. Sport Boys

Estadio Alejandro Villanueva7:00 p.m. Alianza Lima vs. Sport Huancayo

A continuación, la programación completa de la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026:

Viernes 24 de julio

Estadio Campeones del 36 - Sullana3:00 p.m. Alianza Atlético vs. Los Chankas

Estadio Monumental “U” Marathon - Lima8:30 p.m. Universitario vs. Cusco FC

Sábado 25 de julio

Estadio IPD Huancayo - Huancayo1:00 p.m. Sport Huancayo vs. Atlético Grau

Complejo Deportivo Juan Pablo II - Chongoyape3:15 p.m. Juan Pablo II vs. Cienciano

Estadio Miguel Grau - Callao5:30 p.m. Sport Boys vs. ADT

Estadio Monumental de la UNSA - Arequipa8:00 p.m. FBC Melgar vs. Sporting Cristal

Domingo 26 de julio

Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco7:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. FC Cajamarca

Estadio Héroes de San Ramón - Cajamarca1:00 p.m. UTC vs. CD Moquegua

Estadio Juan Maldonado Gamarra - Cutervo3:30 p.m. Comerciantes Unidos vs. Alianza Lima

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