Nuevo escándalo en el fútbol peruano. El reclamo formal de Gaspar Gentile por una deuda pendiente de UTC, ha desencadenado una cuestionable serie de toma de decisiones del conjunto cajamarquino, provocando que la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) alce su voz con el fin de que se respete el debido proceso y la función de los entes reguladores competentes en estos casos.

¿Qué pasó? Gaspar Gentile, actual futbolista de Alianza Lima, presentó un reclamo ante la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas por una deuda pendiente de UTC, club al que perteneció entre el 2021 y 2023. Dicha Cámara resolvió que el conjunto cajamarquino debía pagarle al delantero, algo que finalmente no hicieron.

Como este pago no se realizó en tiempo y forma, la siguiente medida que se tomó fue sancionar a UTC con la quita de dos puntos en el actual Torneo Apertura. La cosa no quedó ahí, pues los altos mandos de la institución ‘cajacha’ decidieron acudir a la justicia ordinaria de Cajamarca para conseguir, en tiempo récord, una medida cautelar que deje sin efecto la sanción que recibieron.

Y es aquí donde radica el problema, pues tal como sucedió el año pasado con Ayacucho FC y Deportivo Binacional, un equipo de fútbol no puede recurrir a la justicia ordinaria para dejar sin efecto una medida tomada por un órgano jurisdiccional deportivo. Es decir, UTC estaba impedido de pedir la medida cautelar que hizo que conserven los puntos que le habían quitado.

El comunicado de la SAFAP sobre UTC. (Imagen: SAFAP)

En respuesta a esta decisión de UTC, la SAFAP sacó un contundente comunicado en donde deja constancia de su disconformidad con la atribución que se tomó el club de acudir a la justicia de Cajamarca. En primera instancia, la Agremiación dejó en claro que “UTC pone en peligro al fútbol peruano”.

Luego, la SAFAP explicó que “el fútbol peruano tiene, según el Estatuto de la FPF, una única instancia de justicia para resolver cualquier controversia de carácter contractual y económica entre futbolistas y clubes. Ese órgano es un tribunal arbitral, la CCRD (Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas)”. Es decir, el órgano al que acudió Gaspar Gentile para que le paguen lo que le adeudaban.

Por consiguiente, tal como señalamos líneas arriba, las directrices de la FIFA prohíben que los clubes recurran a la justicia ordinaria para resolver estos temas. “El Estatuto de la FPF, siguiendo lineamientos dispuestos por FIFA, prohíbe a sus miembros a recurrir a la justicia ordinaria para tratar temas que pueden ser resueltos por la vía arbitral”, agregó SAFAP.

“El UTC, a través de su Presidente, Osías Ramírez, ha recurrido a la Jueza Magaly Janneth Castañeda Sánchez del 2do Juzgado Civil en Cajamarca quien ha emitido una Acción de Amparo a favor del club para que este no reciba sanciones por el incumplimiento de los pagos ordenados por la CCRD, por concepto de beneficios sociales adeudados a los futbolistas”, añadieron.

SAFAP no dejó pasar por algo que Osías Ramírez, presidente de UTC, pertenece a la actual Junta Directiva de la FPF. “El Sr. Ramírez, en este caso, con el agravante de que es miembro del Directorio de la propia FPF, está denunciando a la CCRD y sus árbitros para evitar ser sancionado por no pagar sus deudas”, precisaran.

Por el momento, se sabe que desde la FPF están esperando que UTC desista de esta medida de acogerse a la justicia ordinaria para no recibir sanción alguna por la deuda con Gaspar Gentile, y así no se viole los lineamientos establecidos por la FIFA. De no darse esto, el club cajamarquino podría estar en grave riesgo ya que podría ser excluido de la competición en curso.

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