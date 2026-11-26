Si bien para muchos clubes de la Liga 1 la temporada acabó, ya inició una ola de rumores sobre posibles fichajes que no solo abarca a jugadores sino también a cuerpos técnicos. Solo hace algunas días atrás, antes de disputarse la fecha final del Torneo Clausura, el entrenador argentino Horacio Melgarejo anunció que no continuará al mando de Cienciano.

Su salida responde a muchos motivos, sobre todo extradeportivos. Esto haría pensar que todo su comando técnico dejará el país para frontar un nuevo desafío profesional. Sin embargo, su asistente, Cristian Ruggeri, podría continuar trabajando en el país, debido a un aparente interés de un club protagonista.

Según información del periodista Rudy Estremadoyro, Los Chankas tendrían la intención de sumarlo a sus filas, tras confirmarse que Juan Carlos Bazalar no seguirá al mando del primer equipo, luego de no alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana.

“Hay un pequeño interés y acercamiento de Los Chankas por Cristian Ruggeri. En comunicación, el profesor destacó al club: una institución muy linda, con un excelente centro de entrenamiento, un estadio que le encanta y un plantel interesante”, indicó el comunicador a través de sus redes sociales, añadiendo que existe también la predisposición por parte del entrenador argentino.

Horacio Melgarejo y Cristian Ruggeri trabajando juntos en Cienciano.

Cabe precisar que Ruggeri ganó protagonismo tanto en el banquillo de Cienciano como en las conferencias de prensa, debido a que por largas fechas Melgarejo estuvo suspendido e impedido de ejercer el cargo desde la zona técnica.

Su incorporación a Los Chankas sería un paso hacia adelante en su carrera como entrenador, tal cual pasó con Horacio Melgarejo cuando llegó a trabajar a nuestro país de la mano de Ángel Comizzo en Universitario de Deportes.

Los Chankas cerró la temporada con 48 puntos a solo dos unidades de, precisamente, Cienciano del Cusco que obtuvo el último cupo para disputar la Copa Sudamericana 2027.

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